Китай посилює карантинні заходи: стрімко збільшується кількість нових випадків Covid-19

Про спалахи захворюваності повідомляє влада 31 провінції, міста-мільйонники закривають на карантин

Незважаючи на всі зусилля китайської влади стримати пандемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї побила всі рекорди, мало не дотягнувши до позначки в 31,5 тис. нових діагнозів. Влада країни змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування. Про це інформує ВВС.

Політика «нульової терпимості до Covid-19» дорого коштує китайській економіці, але спроби пом'якшити її успіху поки не мали. Як наполягає Пекін, така ситуація склалася через недостатній рівень вакцинації в країні. У середу в Китаї було зареєстровано 31 444 нових випадків зараження коронавірусом. Це абсолютний рекорд – навіть більше, ніж під час попереднього піку у квітні поточного року. Тоді китайській владі довелося повністю закрити на карантин Шанхай, і два місяці місто із 25 млн населення фактично провело у повній ізоляції.

Зараз про спалахи захворюваності повідомляє влада 31 провінції, на території яких розташовані і кілька величезних мегаполісів. Серед них і столичний Пекін (понад 22 млн. жителів), і Гуанчжоу – великий торговий центр на півдні країни (18,5 млн.), і кілька інших. Все це незважаючи на масове тестування, часткові локдауни і обов'язковий карантин не тільки для самих хворих, але і для людей, які з ними контактували: у Китаї всі ці обмежувальні заходи продовжували діяти весь той час, поки влада багатьох інших країн потроху повертала життя в колишнє, докоронавірусне, русло.

Кілька тижнів тому влада Китаю вирішила піти на деяке послаблення обмежувальних заходів. Зокрема, для людей, які близько контактували з хворими, сім днів карантину в спеціальному центрі замінили на п'ять у центрі і три вдома. Також було ухвалено рішення щодо можливості уникати повної ізоляції міст, як було зроблено з Шанхаєм у квітні. Однак зараз через нову хвилю заражень і перші за довгий час смерті, пов'язані з Covid-19, обмеження вводять знову.

У великому районі Пекіна Чаоян закрилася більшість компаній, робота яких не є життєво необхідною. В інших частинах столиці тимчасово перестали функціонувати заклади індустрії послуг та розваг, а людям наполегливо рекомендовано працювати з дому (що в Китаї практично рівнозначне офіційному розпорядженню влади).

У місті Гуанчжоу, у центральній частині країни, з п'ятниці набирає чинності частковий локдаун, під який потрапляють приблизно 6 млн людей.

Китай залишається останньою з великих економік світу, яка досі не відмовилася від обмежень та масового тестування. Економічне зростання країни сповільнюється. У другому кварталі цього року китайський ВВП скоротився на 2,6% (порівняно з першим). У зв'язку з цим Міжнародний валютний фонд закликав країну переглянути свої погляди на політику та розширити програму вакцинації.

Голова КНР Сі Цзіньпін пояснює необхідність суворих коронавірусних заходів тим, що країна має захистити своє населення, значну частину якого складають люди похилого віку. Рівень вакцинації в Китаї значно нижчий, ніж в інших розвинених країнах, і лише половина людей віком від 80 років отримали хоча б першу дозу вакцини.

Статистика кількості захворювань Covid-19:

США: 111,386 випадків на добу.

Італія: 208,386 випадку на добу.

Великобританія: 387,000 випадків на добу.

Китай: 32,943 випадки за добу.

Нагадаємо, в Україні в сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу.