«Газпром» заявив про рекордні поставки газу в Китай
Перевищення добових поставок російського газу до Китаю склало 16,4%
Російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що 9 грудня компанія встановила новий історичний рекорд добових поставок російського газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру». Про це повідомляє пресслужба «Газпрому».
Перевищення добових контрактних зобов'язань «Газпрому», передбачених договором купівлі-продажу газу, склало 16,4%.
У повідомленні зазначається, що «Газпром» нібито пішов назустріч запиту китайської сторони щодо збільшення добових поставок газу в грудні щодо раніше затвердженого графіка на 2022 рік.
Постачання йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між «Газпромом» та CNPC.
Водночас, як відомо, «Газпром» різко скоротив постачання газу до Молдови.
Але «Газпром» вже традиційно звинуватив Україну у тому, що російський газ «осідає» в Україні.
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу
До слова, польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський «Газпром» штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд).
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