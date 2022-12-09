Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ (фото) 

Поблизу Хабаровська китайці побудували укріплення

На березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська, з'явився колючий дріт. Про це свідчать фото, опубліковані в соцмережах. Інформацію також підтверджує місцевий китайський гід.

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«Температура повітря знизилась. У Фуюані дуже холодно», –написав він у коментарі до фото, не коментуючи колючий дріт.

На знімках, зроблених 1 грудня, видно, що влада Китаю встановила колючий дріт у тих місцях набережної Амура у Фуюані, де є спуски до річки. На колючому дроті встановлені транспаранти: «Будьте обережні, не перетинайте кордон», «Перетин кордону незаконний, за це передбачено покарання», «Зберігати прикордонну інфраструктуру – завдання кожного громадянина».

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 9 грудня, США можуть запровадити нові санкції проти Росії та Китаю, які стосуються розміщення Росією іранських безпілотників в Україні, ймовірних порушень прав людини обома країнами.