Росія вигадала, як обійти нафтові санкції ЄС: деталі оборудки

Росія планує продовжувати експорт нафти, втім, робитиме це завдяки допомозі Сінгапуру

5 лютого набуде чинності європейське нафтове ембарго. Втім, Росія уже зараз вигадує оборудки, завдяки якими можна буде приховати «походження» нафти.

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Нагадаємо, Євросоюз, країни G7 та Австралія погодили ціни на морські постачання російської нафти на рівні 60 доларів за барель.

Агенція Bloomberg повідомила про лазівку для постачання російської нафти в обхід санкцій. За даними агентства, нафту з РФ почали активно змішувати у Сінгапурі з іншими сортами для реекспорту.

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Попит на резервуари для зберігання нафти у Сінгапурі стрімко зростає. Дешеву російську сировину вигідно змішувати з поставками з інших джерел, до того ж, це допомагає приховати походження вантажів, вважають у виданні. Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти чи нафтопродуктів, хоча фінансовим установам не можна фінансувати чи мати справу з російськими товарами та компаніями.

Згідно із даними судноплавної компанії Vortexa Ltd., сінгапурські термінали у грудні 2022 року отримали вдвічі більше обсягів російської нафти та мазуту порівняно з минулим роком.

Сінгапур отримав 2,6 мільйона барелів нафти, що майже у 40 разів перевищує торішній обсяг. За даними видання, змішувати, перепакувати та реекспортувати по всьому світу російську нафту також потенційно зможуть Об'єднані Арабські Емірати.

За словами Вільяма Тана очільника сінгапурської компанії Miyabi Industries, трейдери та постачальники зайняті зберіганням та змішуванням нафти оскільки мають з цього гарний прибуток (близько 20 відсотків).

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Нагадаємо, за перші 10 днів січня 2023 до портів ЄС порушуючи ембарго прибули 4 танкери з російською сирою нафтою.