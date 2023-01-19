Данія передасть Україні гаубиці Caesar

Уряд Данії вже провів консультації з парламентом щодо військової допомоги Україні

Україна отримає ще 19 самохідних артилерійських установок Caesar від Данії. Про це йдеться на сайті міністерства оборони Данії;

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Зазначається, що уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання комітету з питань зовнішньої політики.

Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам. За його словами, Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.

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«Це дуже велика і значна допомога. Ми були в постійному контакті з українцями щодо артилерії Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її на боротьбу за свободу України», – зазначив міністр.

Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Раніше повідомлялося, що Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн.

Також Данія назвала дії Путіна божевільними і викликала посла РФ «на килим».