Чий Крим та Донбас? Іран зробив жорстку заяву

Причиною війни в Україні Тегеран вважає «провокаційні дії НАТО та деяких західних країн»

Іран не визнає «приєднання» до Росії тимчасово окупованих українських територій – Криму, Луганської та Донецької областей. Про це заявив глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіан в інтерв'ю TRT World.

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Проте причиною війни в Україні міністр вважає «провокаційні дії НАТО та деяких західних країн».

«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, тому, попри добрі відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму. Ми не визнали відділення Луганська та Донецька від України, тому що ми дотримуємося свого послідовного принципу у зовнішній політиці. Коли ми говоримо, що війна – це не рішення в Україні, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний основоположний політичний принцип», – сказав Абдуллахіан.

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Крім того, глава МЗС назвав війну РФ проти України «складною ситуацією».

Нагадаємо, що Іран постачає Росії дрони-камікадзе, якими вона вбиває українців. Крім того, у ЗМІ ширилась інформація про те, що Кремль очікує на поставки з Тегерану балістичних ракет.

Взамін на це РФ має надати Ірану винищувачі Су-35.