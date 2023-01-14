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Андрій Клименко керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Ембарго на російську нафту. Чи справді воно працює?

glavcom.ua
Чи вдалося РФ в грудні 2022 року переорієнтувати експортні потоки сирої нафти з Чорного моря на інші ринки?
фото з відкритих джерел

3а перші 10 днів січня 2023 до портів ЄС в порушення ембарго прибули 4 танкери з російською сирою нафтою

Отже, поки світові агенції та експерти публікують переможні реляції про катастрофічні наслідки ембарго на морський імпорт до ЄС сирої нафти РФ (розпочалося 5/12/2022), наша Моніторингова група, яка за визначенням не може вірити нікому та нічому, крім власних об'єктивних даних, трохи порахувала.

Якщо стисло – ембарго ще треба достискати на практиці. Дотиснемо, сумнівів немає. Але потрібні спільні зусилля ЗМІ, експертів та Єврокомісії. Тепер маємо факти, що саме і кого саме дотискати:

  • в грудні 2022 зменшення експорту сирої нафти РФ з Чорного моря до країн ЄС не відбулося – отак...
  • обсяг експорту до ЄС залишився на рівні 1 млн тонн, як і в листопаді 2022. Починаючи з дати ембарго 5/12/2022, експорт склав близько 560 тис тонн – або 55%.
  • судновласниками 5 танкерів, що прибули з вантажем сирої нафти РФ до країн ЄС в порушення ембарго є компанії Греції.
  • нафта в порушення ембарго доставлялася до Греції (3 танкери), Іспанії (1 танкер), та Італії (1 танкер). Факти цих порушень надійно зафіксовані.

А відсутність швидкої реакції (із-за Різдвяних канікул, так треба розуміти...) призвела до того, що порушники збільшують оберти – 3а перші 10 днів січня 2023 до портів ЄС в порушення ембарго прибули 4 танкери з російською сирою нафтою, а ще 6 в прямо зараз прямують до них. 

Про те, чи вдалося РФ в грудні 2022 року переорієнтувати експортні потоки сирої нафти з Чорного моря на інші ринки, про величезний сплеск експорту казахської нафти Каспійського трубопровідного консорціуму з Чорного моря, ситуацію з морським експортом нафтопродуктів – у наступних публікаціях вже скоро...

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Теги: росія імпорт ембарго експорт санкції

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