Зернова угода: скільки продовольства вже вивезено з України

Наразі в українських портах знаходяться 14 суден з близько 600 тис. тонн зерна

Подальша доля зернової вирішуватиметься на переговорах, які відбудуться у Стамбулі цього тижня

У рамках угоди про експорт продовольства з українських портів експортовано майже 30 млн тонн продукції. Про це повідомив Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі.

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«Загальний обсяг експорту зерна та іншої продукції в рамках ініціативи становить 29 798 277 тонн. У березні було експортовано 3 933 607 тонн, у квітні – 2 785 455 тонн (на 29% менше, ніж у березні), з 1 по 9 травня – 581 218 тонн», – йдеться у повідомленні.

Із 1 травня кількість інспекцій значно скоротилася – у середньому проводиться по дві-три перевірки суден на день. Про це ж напередодні повідомляли ООН.

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«В українських портах знаходяться 14 суден з близько 600 тис. тонн зерна та іншої агропродукції, 26 суден з 1,158 млн тоннами зерна та продуктів харчування перебувають у турецьких водах, 62 суховантажні очікують відправлення в українські порти», – повідомили в СКЦ.

Дія зернової угоди спливає 18 травня. Його подальша доля вирішуватиметься на переговорах, які відбудуться у Стамбулі цього тижня.

Нагадаємо, 5 травня в Туреччині відбулись технічні перемовини щодо Чорноморської зернової ініціативи. Однак учасники так і не змогли досягти угоди про допуск нових суден для транспортування збіжжя з України.

Раніше 26 квітня Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором.

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9 травня турецький телеканал TRT Haber з посиланням на джерело в Міноборони Туреччини повідомив, що робота зернового коридору була відновлена.