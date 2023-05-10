Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Зернова угода: скільки продовольства вже вивезено з України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зернова угода: скільки продовольства вже вивезено з України
Наразі в українських портах знаходяться 14 суден з близько 600 тис. тонн зерна
фото з відкритих джерел

Подальша доля зернової вирішуватиметься на переговорах, які відбудуться у Стамбулі цього тижня

У рамках угоди про експорт продовольства з українських портів експортовано майже 30 млн тонн продукції. Про це повідомив Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі.

«Загальний обсяг експорту зерна та іншої продукції в рамках ініціативи становить 29 798 277 тонн. У березні було експортовано 3 933 607 тонн, у квітні – 2 785 455 тонн (на 29% менше, ніж у березні), з 1 по 9 травня – 581 218 тонн», – йдеться у повідомленні.

Із 1 травня кількість інспекцій значно скоротилася – у середньому проводиться по дві-три перевірки суден на день. Про це ж напередодні повідомляли ООН.

«В українських портах знаходяться 14 суден з близько 600 тис. тонн зерна та іншої агропродукції, 26 суден з 1,158 млн тоннами зерна та продуктів харчування перебувають у турецьких водах, 62 суховантажні очікують відправлення в українські порти», – повідомили в СКЦ.

Дія зернової угоди спливає 18 травня. Його подальша доля вирішуватиметься на переговорах, які відбудуться у Стамбулі цього тижня.

Нагадаємо, 5 травня в Туреччині відбулись технічні перемовини щодо Чорноморської зернової ініціативи. Однак учасники так і не змогли досягти угоди про допуск нових суден для транспортування збіжжя з України.

Раніше 26 квітня Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором.

9 травня турецький телеканал TRT Haber з посиланням на джерело в Міноборони Туреччини повідомив, що робота зернового коридору була відновлена

Теги: зерно Україна Туреччина ООН порт росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зерновий коридор для українського зерна було розблоковано
Туреччина повідомила про розблокування роботи зернового коридору
Вчора, 17:43
Фархан Хак: «ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням зернової ініціативи»
Переговори щодо «зернової угоди»: представник ООН повідомив результати
6 травня, 02:53
Представник Міноборони Туреччини назвав нову  дату перемовин щодо зернової угоди
Анкара анонсувала нову дату перемовин щодо зернової угоди
4 травня, 22:36

Економіка

Зернова угода: скільки продовольства вже вивезено з України
Зернова угода: скільки продовольства вже вивезено з України
Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема
Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема
Туреччина повідомила про розблокування роботи зернового коридору
Туреччина повідомила про розблокування роботи зернового коридору
Європарламент продовжив дію безмитної торгівлі з Україною
Європарламент продовжив дію безмитної торгівлі з Україною
ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій
ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій
Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу
Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
21K
До Путіна на парад приїхало сім закордонних лідерів (список)
20K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
19K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
7807
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа
6389
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні

Новини

Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Сьогодні, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Сьогодні, 05:41
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
Сьогодні, 02:19
ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)
Сьогодні, 01:07
Україна має необхідні ресурси, щоб повернути контроль над територіями – Блінкен
Сьогодні, 00:40

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту