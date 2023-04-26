Зерновий коридор: РФ заблокувала рух суден із українських портів

Одне із суден мало доставити пшеницю до Ефіопії

Сьогодні, 26 квітня, Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ у Faсеbook.

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«Так, 25.04.2023 в Спільному Координаційному Центрі представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом», – йдеться у повідомленні.

Через це порти Чорноморськ, Одеса та Південний сьогодні не змогли покинути три судна. Одне з них мало доставити пшеницю до Ефіопії. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

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«Крім того, з ранку 26.04.2023 мережею Інтернет стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності», – повідомили у ВМС.

Як зазначається, Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди». Там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши «зернові коридори».

Ще раніше, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином вона намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, тож міжнародна спільнота має втрутитися і забезпечити вільне судноплавство. Про це йдеться у заяві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.