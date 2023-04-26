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Зерновий коридор: РФ заблокувала рух суден із українських портів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зерновий коридор: РФ заблокувала рух суден із українських портів
фото ілюстративне

Одне із суден мало доставити пшеницю до Ефіопії

Сьогодні, 26 квітня, Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ у Faсеbook.

«Так, 25.04.2023 в Спільному Координаційному Центрі представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом», – йдеться у повідомленні.

Через це порти Чорноморськ, Одеса та Південний сьогодні не змогли покинути три судна. Одне з них мало доставити пшеницю до Ефіопії. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

«Крім того, з ранку 26.04.2023 мережею Інтернет стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності», – повідомили у ВМС.

Як зазначається, Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди». Там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши «зернові коридори».

Ще раніше, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином вона намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, тож міжнародна спільнота має втрутитися і забезпечити вільне судноплавство. Про це йдеться у заяві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Теги: зерно море корабель росія війна

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