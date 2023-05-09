Туреччина повідомила про розблокування роботи зернового коридору
TRT: роботу зернового коридору в Туреччині відновлено, інспекції судів знову проводяться
Робота зернового коридору, через який на світовий ринок поставляється сільськогосподарська продукція з України була відновлена. Про це повідомляє турецький телеканал TRT Haber з посиланням на джерело в Міноборони Туреччини.
За даними телеканалу, внаслідок ініціатив Туреччини перевірки суден у рамках зернової угоди відновились. Раніше у Спільному координаційному центрі у Стамбулі заявляли, що 8 та 9 травня інспекції судів у рамках зернової ініціативи начебто не проводились.
Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин оцінив шанси на продовження зернової угоди після 18 травня. За його словами, для цього робляться певні кроки.
Нагадаємо, у п’ятницю 5 травня в Туреччині відбулись технічні перемовини щодо Чорноморської зернової ініціативи. Однак учасники так і не змогли досягти угоди про допуск нових суден для транспортування збіжжя з України. Про це під час брифінгу повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«На сьогодні Спільний координаційний центр не досяг згоди щодо допуску нових суден до участі в Чорноморській ініціативі. Центр продовжує щоденну інспекційну роботу щодо раніше допущених суден», – зазначив Хак.
За його словами, генсек ООН Антоніу Гетерріш оголосив усім трьом сторонам – Україні, Туреччині та Росії – свої пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення, продовження та розширення зернової угоди з урахуванням побажань сторін.
Раніше 26 квітня Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ у Faсеbook.
«Так, 25.04.2023 в Спільному Координаційному Центрі представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом», – йдеться у повідомленні.
Через це порти Чорноморськ, Одеса та Південний сьогодні не змогли покинути три судна. Одне з них мало доставити пшеницю до Ефіопії. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.
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