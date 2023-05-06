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Переговори щодо «зернової угоди»: представник ООН повідомив результати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Переговори щодо «зернової угоди»: представник ООН повідомив результати
Фархан Хак: «ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням зернової ініціативи»
Фото: biz.censor.net

Наразі Спільний координаційний центр не досяг згоди щодо допуску нових суден до участі в Чорноморській ініціативі

У п’ятницю 5 травня в Туреччині пройшли технічні переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи. Однак учасники так і не змогли досягти угоди про допуск нових суден для транспортування збіжжя з України. Про це під час брифінгу повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак, передає «Європейська правда».

«На сьогодні Спільний координаційний центр (СКЦ) не досяг згоди щодо допуску нових суден до участі в Чорноморській ініціативі. СКЦ продовжує щоденну інспекційну роботу щодо раніше допущених суден», – зазначив Хак.

За його словами, генсек ООН Антоніу Гетерреш оголосив усім трьом сторонам – Україні, Туреччині та Росії – свої пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення, продовження й розширення зернової угоди з урахуванням побажань сторін.

«ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням (Чорноморської – «Главком») ініціативи», – зазначив він.

Нагадаємо, що 26 квітня Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором

До слова, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди». Там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши «зернові коридори».

Ще раніше, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином вона намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, заявило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Теги: переговори зерно Україна Туреччина росія ООН

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