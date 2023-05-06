Переговори щодо «зернової угоди»: представник ООН повідомив результати

Фархан Хак: «ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням зернової ініціативи»

Наразі Спільний координаційний центр не досяг згоди щодо допуску нових суден до участі в Чорноморській ініціативі

У п’ятницю 5 травня в Туреччині пройшли технічні переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи. Однак учасники так і не змогли досягти угоди про допуск нових суден для транспортування збіжжя з України. Про це під час брифінгу повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак, передає «Європейська правда».

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«На сьогодні Спільний координаційний центр (СКЦ) не досяг згоди щодо допуску нових суден до участі в Чорноморській ініціативі. СКЦ продовжує щоденну інспекційну роботу щодо раніше допущених суден», – зазначив Хак.

За його словами, генсек ООН Антоніу Гетерреш оголосив усім трьом сторонам – Україні, Туреччині та Росії – свої пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення, продовження й розширення зернової угоди з урахуванням побажань сторін.

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«ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням (Чорноморської – «Главком») ініціативи», – зазначив він.

Нагадаємо, що 26 квітня Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором.

До слова, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди». Там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши «зернові коридори».

Ще раніше, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином вона намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, заявило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.