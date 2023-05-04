Анкара анонсувала нову дату перемовин щодо зернової угоди

Очікується, що перемовини щодо продовження зернової угоди почнуться у Стамбулі завтра

Перемовини щодо продовження зернової угоди відбудуться у Стамбулі 5 травня на технічному рівні. Таку дату назвав турецький міністр національної оборони Хулусі Акар. Про це пише місцеве видання Anadolu.

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«Виникла необхідність організації зустрічі з технічним персоналом ООН, Туреччини, Росії та України щодо зернової угоди, яка відбудеться завтра. Після цього наступного тижня відбудеться зустріч заступників міністрів оборони», – заявив глава Міноборони.

«У той час як з одного боку обговорюються поставки зерна, з іншого боку простоюють деякі кораблі під прапором Туреччини. Простій цих кораблів також буде на порядку денному. Ми будемо працювати разом, щоб створити порядок денний, і цей порядок буде обговорюватись із заступниками міністрів. Ми продовжуємо докладати наші зусилля, щоб зернова ініціатива продовжувалася, і праювала швидко, безпечно, злагоджено та у запланованому сторонами форматі», – зазначив Хулусі Акар.

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На запитання, чи буде продовжена зернова ініціатива чи ні, Акар сказав: «Враження, яке складається від зустрічей і переговорів, полягає в тому, що ці зустрічі мають привести до позитивного результату. Ми працюємо для цього, і намагаємося продовжити зернову ініціативу», – сказав міністр національної оборони Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що переговори щодо експорту зерна із портів України через безпечний коридор у Чорному морі були заплановані на середу, 3 травня.

Нагадаємо, Єврокомісія вже працює над проєктом регламенту Євросоюзу, який забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн-сусідів України. Польща має скасувати заборону на імпорт десятків продуктів харчування з України й замість цього, за рішенням Єврокомісії, ввести ембарго лише на чотири товари – пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.

Зазначається, що Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують національні заходи якомога швидше. Наразі Єврокомісія чекає на конкретні рішення щодо цього питання. Ідея полягає в тому, щоб уникнути паралельних заборон.