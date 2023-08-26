Посол України в Ізраїлі пояснив, чому не варто пускати хасидів до Умані під час війни

«Українцям плюють в обличчя, а ми витираємося і посміхаємося – ну як це?»

Росія може влаштувати провокацію проти ізраїльських паломників-хасидів в Умані. Саме тому нашому керівництву потрібно комплексно підійти до вирішення цього питання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол Євген Корнійчук.

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За словами Корнійчука, велика кількість паломників відволікає величезну кількість поліцейських, МНСників, ресурси на забезпечення логістики. А місцеві бюджети з цього нічого не заробляють. Крім того, хасиди привозять із собою кейтеринг, зупиняються у власних готелях, які їм належать. Два роки тому Україна змусила сплачувати муніципальний туристичний збір, якого вистачає на те, щоби мерія після них прибрала місто.

«Минулого року на це свято приїхали приблизно 22 тис., але це не тільки ізраїльтян, а й американців, британців. Цього року очікується умовно до 30 тис. Ми не знаємо, що може статися, тому весь час наголошуємо на питаннях безпеки. Я не хочу нічого поганого казати про релігійних людей, але для них це – челлендж. Чим більше буде дорогою перешкод, тим більшими героями вони себе вважатимуть, коли таки потраплять до Умані. Я вважаю, що ми самі себе наражаємо на величезну небезпеку та ще й втратимо на цьому величезні людські зусилля і кошти під час війни, які могли би витратити на щось інше», – говорить Євген Корнійчук.

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Посол України пропонує вирішити проблему радикальним шляхом – призупинити безвіз, фактично заборонити в’їзд громадянам Ізраїлю. Він наголошує, що припинення безвізу напередодні ізраїльського свята, це не тиск, а елемент взаємності. На думку посла, у нас небагато важелів впливу зараз під час війни, але це – один з таких важелів на цей релігійний уряд.

«Тобі плюють в обличчя, а ти витираєшся і посміхаєшся – ну як це? От міністр закордонних справ Ізраїлю минулого тижня полетів до Молдови, аби обговорити з молдованами зелений коридор в Україну для паломників. До чого тут молдовани до зеленого коридору в Україну? Вони наших людей будуть депортувати, а ми будемо їм зелені коридори забезпечувати? Причому, власне, МЗС має до цього умовне відношення, тому що все вирішує релігійна громада, у якої є кілька ключових міністрів в уряді. І це не ізраїльський міністр закордонних справ, який, на жаль, небагато на що впливає», – зазначив Корнійчук.

Посол зауважив, що безвіз з Ізраїлем дістався Україні важко, але він на справді не працює.

«Нам дійсно важко дістався свого часу цей безвіз, ми за нього переживаємо, але треба визнати, що він фактично не працює. Ми не говоримо про його розірвання, а лише про призупинення – потім знову можемо повернутися до двосторонньої угоди, якщо домовимося», – підсумував посол Корнійчук.

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Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять. Побічний ефект – кілька дуже неспокійних днів для жителів Умані, безлад і купи сміття, але містяни за ці дні встигають непогано заробити, здаючи хасидам в оренду житло за завищеними цінами. Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня.

Нагадаємо, Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для біженців із України віком від 60 років.

20 серпня посольство нашої країни у цій країні заявило, що Київ може розглянути призупинення безвізового режиму з Ізраїлем і заборону ізраїльським громадянам відвідати Умань, де щороку відзначають юдейське свято Нового року – Рош га-Шана. Причина – у зростанні кількості відмов у в’їзді до Ізраїлю для українських громадян за формально діючого безвізового режиму між країнами. Посольство повідомляє, що за минулий рік таку відмову отримали 2705 громадян України, а лише за перше півріччя 2023 року – 2037 громадян. При цьому фіксується грубе поводження з українцями зі сторони співробітників міграційної служби Ізраїлю.