Призупинення безвізу з Ізраїлем: посол Корнійчук вніс ясність

Цього року близько 30 тис. паломників із Ізраїля планують приїхати на могилу цадика Нахмана для святкування Рош га-Шана

Євген Корнійчук: «Міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати»

Українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. Про це заявив Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі Радіо Свобода.

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Пан посол повідомив, що розмови йшли лише про призупинення дії безвізового режиму, а не розрив міжурядової угоди.

«Зараз, напередодні Рош га-Шана, знову піднялося питання щодо доцільності відволікання величезної кількості наших держслужбовців під час військових дій для забезпечення безпеки паломників. Мова не йде про скасування (безвізового режиму – «Главком» .). Розглядалося питання щодо призупинення. Тобто, міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати», – заявив Корнійчук.

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Інформацію щодо планів Ради нацбезпеки і оборони України скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю, а також домогтися виключення представника цієї країни з дипломатичних зустрічей міністрів оборони у форматі «Рамштайн» писало видання NV, а також Kyiv Post із посиланням на джерела у РНБО.

Євген Корнійчук розповів, що цього року близько 30 тис. паломників із Ізраїля планують приїхати на могилу цадика Нахмана для святкування Рош га-Шана. Однак Україна не може убезпечити їх від російських атак.