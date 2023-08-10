Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для українських біженців

Українцям без попередження заблоковано всі акаунти у додатку медичної каси та скасовано всі процедури

Відучора, 9 серпня, Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для біженців із України віком від 60 років. Про це повідомила неурядова організація «Ізраїльські друзі України» (Israeli Friends of Ukraine).



«У Цав ХаШаа нам підтвердили, що програму припинено. Також саме таку інформацію підтвердили у лікарняній касі Леуміт, яка була оператором для програми надання медичних послуг особам з України», – поінформували ізраїльські активісти.



За їхніми даними, обидві структури посилаються на те, що у програми було вичерпано бюджетні кошти, хоча бюджет на два роки було прийнято у березні цього року.

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«До нас надходить багато випадків, із різними наслідками. Єдине у них одне – без узгодження з пацієнтами та без особистого повідомлення – заблоковано всі акаунти у додатку медичної каси та скасовано всі процедури – навіть операції та діаліз нирок», – йдеться в повідомленні.



Також жоден із співрозмовників організації не бачив жодного повідомлення або попередження про припинення програми і не був проінформований особисто.

Активісти пропонують усім постраждалим від цієї ситуації зробити наступні кроки:

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написати листа на ім’я міністра фінансів Бецалеля Смотріча [email protected] із текстом:

אני , (ім’я та прізвище) , אזרח/אזרחית ישראלית פונה אליך כבוד השר עם בקשה לתקן את המצב העגום ואת טעות האנוש שנעשתה כלפי אוכלוסיה שלמה, פליטי מלחמה מאוקראינה, שנישארו בלי ביטוח בריאות בסיסי במדינת ישראל. בקופת חולים לאומית, בצו השעה מודיעים על הפסקת לאלתר של מימון ביטוח רפואי בסיסי לפליטים מאוקראינה, שברחו מהמלחמה וקיבלנו מקלט בישראל והיום המדינה זרקה אותם מהמדרגות . עם ישראל שידע טרגדיה נוראית ולאורך היסטוריה על בשרו חווה מה זה להיות פליט, לא יכול להישאר אדיש למצבם הנוראי של הפליטים. לא נעמוד בצד. בידיך לשנות מצב ולהחזיר את הביטוח, כפי שהובטח עלידי ראש הממשלה בחודש אפריל 2023. надіслати листа у міністерство соціального захисту на ім’я міністра Якова Мерги [email protected]. , у якому коротко описати свою історію на івриті: коли приїхали, яка медична проблема, наслідки для людини, якій відмовлено у медичній допомозі.

Зазначимо, що офіційних повідомлень від влади щодо цієї ситуації наразі немає.

Нагадаємо, в Естонії всі діти до 17 років, зорема і з родин українських біженців, повинні дотримуватись одного правила. Вони обов’язково зараховуються до місцевих шкіл і повинні їх регулярно відвідувати їх до здобуття основної освіти.