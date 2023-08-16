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РФ може піти на провокацію в Умані: посол Корнійчук попередив паломників-хасидів про небезпеку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ може піти на провокацію в Умані: посол Корнійчук попередив паломників-хасидів про небезпеку
Посольство Ізраїлю прогнозує, що на святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів
фото: glavcom.ua

Євген Корнійчук «Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці»  

Росія може влаштувати провокацію проти ізраїльських паломників-хасидів, які кожної осені приїздять до Умані. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі Ліга.нет.

Минулого року росіяни обстрілювали Умань напередодні і після святкування хасидами Рош Га-Шана, нагадав дипломат.

«Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО. Подивіться, що сталося вночі в Дніпрі. Ми не можемо навіть всі великі міста захистити», – пояснив Корнійчук.

За його словами, українське посольство озвучувало свою позицію: якщо Ізраїль відмовляє у продажі ППО для захисту українських цивільних - то, можливо, захоче захистити своїх паломників.

«Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали», – сказав посол.

Нагадаємо, посольство Ізраїлю прогнозує, що на святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів. 

Зазначимо, що Україна рекомендувала паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

Рош га-Шана – Новий рік для усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів (тишрі) за єврейським календарем (припадає на вересень або жовтень). Щороку на святкування Рош га-Шана до українського міста Умань з’їжджаються тисячі паломників-хасидів. У місті знаходиться могила одного із найшанованіших хасидських лідерів – цадика Нахмана.

Минулого року, в Умань на святкування Рош га-Шана тогоріч прибули понад 23 тис.хасидів.

Теги: Ізраїль посол українці посольство Умань росіяни Євген Корнійчук

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