В Україну завітав президент Гватемали: підписано угоду про безвіз (фото, відео)

Відбувся перший візит лідера з Латинської Америки до України за останні 12 років

Сьогодні, 25 липня, до України завітав президент Гватемали Алехандро Джамматтеї. Як стало відомо, між Україною та Гватемалою встановлюється взаємний безвізовий режим. Про це повідомив під час пресконференції президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Гватемали.

Лідери обох країн домовилися об'єднувати зусилля на міжнародних майданчиках для подальшої ізоляції Росії.

«Під час візиту підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог та розпочато торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проектів без посередників. Переконаний, що це сприятиме розвитку бізнес-соціальних, промислових зв'язків між нашими країнами», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.