Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

На посаду першого заступника секретаря РНБО Руслан Демченко був призначений 16 червня 2020 року

На посаду першого заступника секретаря РНБО Руслан Демченко був призначений 16 червня 2020 року

Демченка звинувачують у лобіюванні «харківських угод»

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ вже опублікований на сайті Офісу президента.

«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в тексті указу № 528/2022.

Руслан Демченко – надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі. На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.

За свою кар'єру, Демченко також очолював Офіс третього президента України Віктора Ющенка (2006-2010). В кінці 1990-х обіймав посаду заступника керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

Раніше програма «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) опублікувала докази, які свідчать, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював «харківські угоди», за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Крім того, колишній очільник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Василь Бурба під час інтерв’ю Дмитру Гордону ухилився від прямої відповіді на запитання, чи є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та голова Комітету з питань розвідки Руслан Демченко агентами Російської Федерації.