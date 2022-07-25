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  4. Словаччина готова говорити про передачу МіГ-29 Україні, однак є умови
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    Політика

    Словаччина готова говорити про передачу МіГ-29 Україні, однак є умови

    11 винищувачів можуть поповнити наші Повітряні сили - Словаччина готова говорити про передачу МіГ-29 Україні, однак є умови
    11 винищувачів можуть поповнити наші Повітряні сили
    фото з відкритих джерел

    Кожен МіГ-29 коштує приблизно €35 млн

    Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні. Про це повідомляє Sky News.

    За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, його країна не може надати літаки безоплатно. Він також зазначив, що кожен МіГ-29 коштує приблизно €35 млн.

    Словацький міністр підкреслив, що ці винищувачі повинні бути зняті з експлуатації в кінці серпня.

    Замість них повітряний простір патрулюватимуть Чехія і Польща, поки Братислава не отримає американські літаки.

    «Відразу ж, коли ми їх приземлимо, і чехи і поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє Міг-29... ми відкриті для обговорення передачі їх Україні, але, безумовно, це зажадає, я б сказав, більш широкого обговорення з урахуванням фінансових аспектів і всіх інших, тому рішення ще не прийнято», – заявив Надь на спільній пресконференції з міністром оборони Британії Беном Уоллесом.

    Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Словаччина може передати Україні винищувачі та танки. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Едуард Геґера.

    Раніше була інформація про те, що Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29.

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    Теги: росія окупанти Польща міністр Словаччина війна Чехія літак Україна окупація #stoprussia
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    Словаччина готова говорити про передачу МіГ-29 Україні, однак є умови