Словаччина готова говорити про передачу МіГ-29 Україні, однак є умови
Кожен МіГ-29 коштує приблизно €35 млн
Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні. Про це повідомляє Sky News.
За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, його країна не може надати літаки безоплатно. Він також зазначив, що кожен МіГ-29 коштує приблизно €35 млн.
Словацький міністр підкреслив, що ці винищувачі повинні бути зняті з експлуатації в кінці серпня.
Замість них повітряний простір патрулюватимуть Чехія і Польща, поки Братислава не отримає американські літаки.
«Відразу ж, коли ми їх приземлимо, і чехи і поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє Міг-29... ми відкриті для обговорення передачі їх Україні, але, безумовно, це зажадає, я б сказав, більш широкого обговорення з урахуванням фінансових аспектів і всіх інших, тому рішення ще не прийнято», – заявив Надь на спільній пресконференції з міністром оборони Британії Беном Уоллесом.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Словаччина може передати Україні винищувачі та танки. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Едуард Геґера.
Раніше була інформація про те, що Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29.