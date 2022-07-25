Словаччина готова говорити про передачу МіГ-29 Україні, однак є умови

Кожен МіГ-29 коштує приблизно €35 млн

Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні. Про це повідомляє Sky News.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, його країна не може надати літаки безоплатно. Він також зазначив, що кожен МіГ-29 коштує приблизно €35 млн.

Словацький міністр підкреслив, що ці винищувачі повинні бути зняті з експлуатації в кінці серпня.

Замість них повітряний простір патрулюватимуть Чехія і Польща, поки Братислава не отримає американські літаки.

«Відразу ж, коли ми їх приземлимо, і чехи і поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє Міг-29... ми відкриті для обговорення передачі їх Україні, але, безумовно, це зажадає, я б сказав, більш широкого обговорення з урахуванням фінансових аспектів і всіх інших, тому рішення ще не прийнято», – заявив Надь на спільній пресконференції з міністром оборони Британії Беном Уоллесом.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Словаччина може передати Україні винищувачі та танки. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Едуард Геґера.

Раніше була інформація про те, що Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29.