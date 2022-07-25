НАТО надасть Україні пакет допомоги

Йдеться як про військове спорядження та озброєння, так і фінанси

Альянс сприятиме зміцненню оборонної спроможності України та сектору безпеки

НАТО надасть Україні новий пакет допомоги, який зачепить як фінансовий, так і військовий сектор. Про це повідомив у інтерв'ю генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу. НАТО надасть комплексний пакет допомоги, включно із засобами захищеного зв'язку, паливом, медикаментами та захисними жилетами, обладнанням для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотнями переносних систем захисту від дронів», – розповів він.

За його словами, у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО, покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити оборонну спроможність України та сектор безпеки.

Нагадаємо, також ЄС виділив Україні 1,6 мільярда євро на відбудову: куди підуть кошти.

Як відомо, 23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок Himars, скільки можуть.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

До слова, Україна отримає ракети, здатні «засліплювати» ворога – Резніков.

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