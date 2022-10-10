«Путін – вбивця»: у Софії протестували проти російського терору в Україні (фото)

У Болгарії протестували проти російського терору в Україні

Учасники протесту закликали болгарську владу нарешті надати Україні необхідну військову допомогу

В понеділок ввечері перед посольством Росії в столиці Болгарії Софії відбувся протест проти сьогоднішніх масштабних російських бомбардувань України. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

В протесті взяли участь представники української громади Болгарії та небайдужі болгарські громадяни.

Одна з організаторів протесту, голова Асоціації українських організацій Болгарії Олена Коцева зазначила, що сьогодні вся Україна спливає кров'ю, кровоточать серця і душі українців Болгарії.

«Коли нам надіслали фотографії, я не могла впізнати це місто. Це акція якихось терористів, це геноцид українського народу», – сказала вона.

«Путін є масовим вбивцею і терористом, але всі росіяни повинні нести відповідальність», – додала вона.

Також вона закликала болгарську владу нарешті надати Україні необхідну військову допомогу.

«Настав час болгарському уряду, який ми обрали, виступити із закликом і почати офіційно давати зброю, а не приховувати, що зброя продається», – заявила Олена Коцева.

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Вона додала, що Болгарія не буде втягнута у війну з Кремлем, якщо постачатиме зброю, як це роблять інші країни. За її словами теза президента Румена Радева проти такого рішення є «дурною і позбавленою будь-якої логіки».

Серед протестуючих була також відома українська співачка Катерина Бужинська, яка, зокрема, закликала визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Протестуючі скандували «Путін – вбивця», «Слава Україні», «Слава ЗСУ», в рухах вони тримали плакати з надписами «Тут – не Москва», «Росія – країна терорист», «Київ хрестив Росію, він її і відспіває», .

Також учасники протесту розлили перед російським посольством червону фарбу як символ пролитої крові невинних українців, які стали жертвами путінської війни проти України.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.