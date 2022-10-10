Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Путін – вбивця»: у Софії протестували проти російського терору в Україні (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Путін – вбивця»: у Софії протестували проти російського терору в Україні (фото)
У Болгарії протестували проти російського терору в Україні
фото: glavcom.ua

Учасники протесту закликали болгарську владу нарешті надати Україні необхідну військову допомогу

В понеділок ввечері перед посольством Росії в столиці Болгарії Софії відбувся протест проти сьогоднішніх масштабних російських бомбардувань України. Про це повідомив кореспондент «Главкому». 

В протесті взяли участь представники української громади Болгарії та небайдужі болгарські громадяни. 

Одна з організаторів протесту, голова Асоціації українських організацій Болгарії Олена Коцева зазначила, що сьогодні вся Україна спливає кров'ю, кровоточать серця і душі українців Болгарії.

«Коли нам надіслали фотографії, я не могла впізнати це місто. Це акція якихось терористів, це геноцид українського народу», – сказала вона.

«Путін є масовим вбивцею і терористом, але всі росіяни повинні нести відповідальність», – додала вона.

Також вона закликала болгарську владу нарешті надати Україні необхідну військову допомогу.

«Настав час болгарському уряду, який ми обрали, виступити із закликом і почати офіційно давати зброю, а не приховувати, що зброя продається», – заявила Олена Коцева. 

4 фото
На весь екран

Вона додала, що Болгарія не буде втягнута у війну з Кремлем, якщо постачатиме зброю, як це роблять інші країни. За її словами теза президента Румена Радева проти такого рішення є «дурною і позбавленою будь-якої логіки».

Серед протестуючих була також відома українська співачка Катерина Бужинська, яка, зокрема, закликала визнати Росію країною-спонсором тероризму. 

Протестуючі скандували «Путін – вбивця», «Слава Україні», «Слава ЗСУ», в рухах вони тримали плакати з надписами «Тут – не Москва», «Росія – країна терорист», «Київ хрестив Росію, він її і відспіває»,  .

Також учасники протесту розлили перед російським посольством червону фарбу як символ пролитої крові невинних українців, які стали жертвами путінської війни проти України. 

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

Читайте також: 

Теги: акція Болгарія влада геноцид зброя міністр місто Москва окупанти протест путін росія росіяни співачка Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Відповідь на удари РФ: Євросоюз допоможе Україні з підготовкою до зими
Відповідь на удари РФ: Євросоюз допоможе Україні з підготовкою до зими
«Путін – вбивця»: у Софії протестували проти російського терору в Україні (фото)
«Путін – вбивця»: у Софії протестували проти російського терору в Україні (фото)
Екстрена сесія Генасамблеї ООН щодо ситуації в Україні (пряма трансляція)
Екстрена сесія Генасамблеї ООН щодо ситуації в Україні (пряма трансляція)
«Засуджую напади Росії». Прем'єр Ізраїлю прокоментував атаки РФ по мирних українцях
«Засуджую напади Росії». Прем'єр Ізраїлю прокоментував атаки РФ по мирних українцях
Євросоюз ухвалив важливе рішення щодо українських біженців
Євросоюз ухвалив важливе рішення щодо українських біженців
Білорусь готується до війни? Данілов прокоментував нову заяву Лукашенка
Білорусь готується до війни? Данілов прокоментував нову заяву Лукашенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Лукашенко офіційно вступив у війну
169K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
162K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
68K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
57K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
35K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту