Москва фінансуватиме з бюджету фільми про «Малоросію як історичну область Росії»

Мінкульт країни-терористки обіцяє «говорити про героїзм та самовіддачу російських воїнів у ході спецоперації»

Міністерство культури Росії опублікувало 30 листопада теми фільмів, на зйомку яких у першу чергу виділять бюджетні гроші. Кошти планують спрямувати на кіно про вчителів, лікарів, інженерів, робітників і військових, яке б «підвищувало їхній соціальний статус».

Також за бюджетні гроші пропонують зняти фільм про Росію «як про сучасну, стабільну і безпечну державу, яка надає можливості для розвитку та самореалізації».

Крім того, російська влада хоче побачити у фінансованому бюджетом кіно деградацію Європи, єднання суспільства навколо підтримки армії та «Малоросію як історичну область Росії».

Фінансово підтримають також фільми про «протидію фашизму» та «героїзм і самовідданість російських військових під час спеціальної воєнної операції» в Україні.

Всього у списку 17 тем.

Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. Російські окупанти завдали два ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

До слова, російські пропагандисти визнали, що Україна не піде на переговори через обстріли критичної інфраструктури.

Тим часом США намагаються організувати «енергетичний Рамштайн» для допомоги Україні.