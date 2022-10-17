Держава під час війни виділила 200 млн на кіно. Отримали фірми, близькі до Єрмака

Довкола фінансування кінокомпаній розгоряється скандал: держпідтримка частково надійде фірмам, пов'язаним із главою Офісу президента

Державне агентство України з питань кіно виділило фінансування на виробництво кіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Загальна сума підписаних контрактів становить 191,44 млн грн. Договори укладено з частиною переможців 17-го конкурсного відбору кінопроєктів. Зокрема, найбільше держфінансування дісталося:

ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» на виробництво стрічки «Глухомань» – 25 млн грн при загальному бюджеті у 31,2 млн грн;

ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» на фільм «Її очима» – 24,96 млн грн із закладених 31,2 млн грн;

ТОВ «Зет Пікчерз» на стрічку «140 децибелів тиші» – 20 млн грн (100% держфінансування);

ТОВ «Ріал Пікчерс» на фільм «Мій юний принц» – 20 млн грн із необхідних 25 млн грн;

ТОВ «Форм Філмз» на стрічку «Орталан» – 20 млн грн із закладених 25 млн грн.

Важлива деталь, яка може спровокувати скандал: ТОВ «Спільна Перемога Продакшн», яке отримало з бюджету 25 млн грн, має впливове лобі у Раді з державної підтримки кінематографії. Це орган, який своїм рішенням затверджує переможців для надання держпідтримки. Так ось, до червня 2021 року одним із співвласників ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» значився Артем Колюбаєв, нинішній голова Ради з держпідтримки кінематографії.

Крім цього, Колюбаєв є співвласником продакшену «Ама віжн», бенефіціаром якого до 25 лютого 2020 року був керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До речі, прізвище головного канцеляриста президента Зеленського опосередковано пов’язано з іще одним переможцем конкурсного відбору. Мова про столичну компанію «Грейд М». Ця фірма, як і згадані вище кіновиробники, подалася на конкурс Держкіно і одержала згоду на держфінансування своєї стрічки «Лайфер». Ціна питання – 19,98 млн грн.

Максим Лещенко, співзасновник і власник київської ТОВ «Грейд М», має громадянство Білорусі. Як писали ЗМІ, у 2017 році творчі шляхи Лещенка та майбутнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака пересіклися. Єрмак виступив продюсером фільму «Правило бою», виробництво якого профінансував Лещенко. Йшлося про суму $500 тис. Це була дебютна кіноробота Андрія Єрмака.

Після цього співробітництво тандему Лещенко-Єрмак поглибилося. У травні 2018 року вони разом із Артемом Колюбаєвим (теперішній голова Ради з держпідтримки кінематографії) заснували фірму «Ама віжн». Компанія спеціалізується на виробництві кіно- та відеофільмів і телевізійних програм.