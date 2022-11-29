Обстріли енергосистеми України: кремлівські пропагандисти визнали провал (відео)

Рашисти визнали, що Україна переживе цю зиму

Російські пропагандисти визнали, що Україна не піде на переговори через обстріли критичної інфраструктури

Російські пропагандисти, визнали, що ракетна атака на українську енергосистему не дала очікуваного ефекту. Про це йшлося в одному із пропагандистських шоу на росТВ.

«Розраховувати, що вони здадуться не варто... Вони переживуть цю зиму», – лунало в студії.

Нагадаємо, попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.