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США намагаються організувати «енергетичний Рамштайн» для допомоги Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США намагаються організувати «енергетичний Рамштайн» для допомоги Україні
У результаті ракетних обстрілів енергетична інфраструктура зазнає значних пошкоджень
фото ілюстративне

США намагаються організувати контактну групу для постачання енергетичного обладнання Україні 

Американські дипломати працюють над організацією робочої групи для координації постачання Україні генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для термінового відновлення енергомережі після російських атак, повідомляє New York Times.

За інформацією видання, переговори про це почалися під час саміту «Великої сімки» у Мюнстері на початку листопада. Поки що в них беруть участь країни G7 та їх найближчі партнери. Наступне засідання робочої групи має відбутися на початку грудня в Парижі.

Зразком для цього починання є Контактна група з оборони України (Рамштайн), організована США на початку квітня. У ній зараз уже бере участь понад 50 країн та організацій. Група збирається щомісяця та обговорює поточні потреби України в озброєнні та військовій техніці та способи їх задоволення.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $53 млн на підтримку закупівлі електромережевого обладнання.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав деяким дипломатам НАТО, які відвідали Київ 28 листопада, що найбільшим елементом енергетичної інфраструктури країни, які потребують відновлення, є трансформатори.

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Теги: росія США війна електроенергія Україна блекаут

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