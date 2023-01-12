Албанія планує вперше відкрити посольство в Україні

Олта Джачка додала, що Албанія «рада підтримувати Україну як справжній друг на правильному боці історії»

Албанія вперше за час дипломатичних відносин планує відкрити своє посольство в Україні. Про це у четвер, 12 січня, повідомила міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка.

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«І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн – у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці (дипломатичних відносин – «Главком») рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні», – написала міністерка.

У дописі вона зазначила, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократій вільного світу та відзначила героїчну боротьбу українців за збереження здобутої свободи.

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Також Джачка додала, що Албанія «рада підтримувати Україну як справжній друг на правильному боці історії».

Нагадаємо, Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні. Росія має це зробити до 1 лютого 2023 року. У результаті рішення чисельність співробітників посольства РФ має бути скорочена до 8 дипломатів та 15 адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників.

Крім того, з початку війни Естонія звела двосторонні відносини з РФ до абсолютного мінімуму. Зокрема, навесні були закриті російські консульські представництва в Нарві та Тарту, вислані три співробітники російського посольства з дипломатичним статусом, які «активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, яка виправдовує воєнні дії Росії».

Раніше повідомлялося, що посольство США в Москві записало звернення до росіян. У пості йдеться про співпрацю та конкуренцію між США та РФ, яка триває роками. А також наголошується, що війна, яку розпочало керівництво РФ, не гідне народу, який ніби то прагне мирного майбутнього.

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У пості йшлося про співпрацю та конкуренцію між США та РФ, яка триває роками. А також наголошувалось, що війна, яку розпочало керівництво РФ, не гідна народу, який ніби то прагне мирного майбутнього.

Зокрема зазначалося, Росія та США «суперничали та співпрацювали для подолання найбільших викликів, з якими стикається світ». Крім цього, посольство заявило, що російську літературу викладають в американських школах, а «твори виконуються в наших найпрестижніших культурних закладах».