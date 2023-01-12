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Албанія планує вперше відкрити посольство в Україні

Олександра Садова
glavcom.ua
Албанія планує вперше відкрити посольство в Україні
фото з відкритих джерел

Олта Джачка додала, що Албанія «рада підтримувати Україну як справжній друг на правильному боці історії»

Албанія вперше за час дипломатичних відносин планує відкрити своє посольство в Україні. Про це у четвер, 12 січня, повідомила міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка.

«І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн – у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці (дипломатичних відносин – «Главком») рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні», – написала міністерка. 

У дописі вона зазначила, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократій вільного світу та відзначила героїчну боротьбу українців за збереження здобутої свободи.

Також Джачка додала, що Албанія «рада підтримувати Україну як справжній друг на правильному боці історії».

Нагадаємо, Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні. Росія має це зробити до 1 лютого 2023 року. У результаті рішення чисельність співробітників посольства РФ має бути скорочена до 8 дипломатів та 15 адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників. 

Крім того, з початку війни Естонія звела двосторонні відносини з РФ до абсолютного мінімуму. Зокрема, навесні були закриті російські консульські представництва в Нарві та Тарту, вислані три співробітники російського посольства з дипломатичним статусом, які «активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, яка виправдовує воєнні дії Росії».

Раніше повідомлялося, що посольство США в Москві записало звернення до росіян. У пості йдеться про співпрацю та конкуренцію між США та РФ, яка триває роками. А також наголошується, що війна, яку розпочало керівництво РФ, не гідне народу, який ніби то прагне мирного майбутнього.

У пості йшлося про співпрацю та конкуренцію між США та РФ, яка триває роками. А також наголошувалось, що війна, яку розпочало керівництво РФ, не гідна народу, який ніби то прагне мирного майбутнього.

Зокрема зазначалося,  Росія та США «суперничали та співпрацювали для подолання найбільших викликів, з якими стикається світ». Крім цього, посольство заявило, що російську літературу викладають в американських школах, а «твори виконуються в наших найпрестижніших культурних закладах».

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Теги: дипломатія посольство Україна Албанія

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