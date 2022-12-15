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Албанці допоможуть у відновленні Ірпеня

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Албанці допоможуть у відновленні Ірпеня
Мер Тирани Еріон Велай пообіцяв відбудувати одну з будівель в Ірпені

Албанія обіцяє відновити одну з будівель в Ірпені

Мер міста Тирани Еріон Велай під час зустрічі з представниками команди проєкту «Irpin Reconstruction Summit» пообіцяв відбудувати одну з будівель в Ірпені та закликати інші міста, що є членами Асоціації Євросіті до підтримки міста-героя Ірпеня. Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Під час зустрічі Команди «Irpin Reconstruction Summit» з послом України в Албанії Володимиром Шкуровим було обговорено пошкоджені об’єкти в Ірпені та передано презентації зруйнованих об’єктів для Прем’єр-міністра Албанії Еді Рами.

Албанці допоможуть у відновленні Ірпеня фото 1
Албанці допоможуть у відновленні Ірпеня фото 2

Наступним важливим кроком команди «Irpin Reconstruction Summit» у посилені співпраці з Албанією буде передача ще більш деталізованої інформації про реконструкцію міста, разом з кошторисами необхідними для відновлення.

«Ми, як представники IRS, у свою чергу, будемо всіляко сприяти тому, аби цю інформацію розглянули, аби Прем'єр-міністр Еді Рама та його команда змогли обрати об'єкт в Ірпені, який вони взяли б на відбудову», – зазначила керівниця проєкту «Irpin Reconstruction Summit» Ірина Ярмоленко.

Нагадаємо, Британський вуличний художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня.

Теги: Албанія Ірпінь війна будівництво

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