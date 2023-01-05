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Посольство США в Москві записало звернення до росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посольство США в Москві записало звернення до росіян (відео)
фото скріншот відео

У пості йдеться, що війна, яку розпочало керівництво РФ, не гідне народу

Посольство США в Москві записало звернення до народу Росії, підкріпивши його відеопідбіркою. Звернення американського диппредставництва оприлюднене на сторінці в Телеграм.

У пості йдеться про співпрацю та конкуренцію між США та РФ, яка триває роками. А також наголошується, що війна, яку розпочало керівництво РФ, не гідне народу, який ніби то прагне мирного майбутнього.

Зокрема зазначається,  Росія та США «суперничали та співпрацювали для подолання найбільших викликів, з якими стикається світ». Крім цього, посольство заявило, що російську літературу викладають в американських школах, а «твори виконуються в наших найпрестижніших культурних закладах».

На закінчення йдеться про те, що дві країни «ріднила спільність культур» і досягнень. «Ми вважаємо, що те, що відбувається, не гідне, і солідарні з кожним з вас, хто прагне створити більш мирне майбутнє», – йдеться в повідомленні. На цих рядках на відео з'являються кадри війни в Україні та акції протестів у російських містах.

Раніше повідомлялося, посольство США в Росії закликало своїх громадян негайно залишити територію РФ

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