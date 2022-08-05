Росія шантажує США через ув'язнення баскетболістки: подробиці

Вирок по справі Брітні Ґрінер ухвалений на тлі напружених відносин США і Росії

Хімкінський міський суд Московської області засудив американську баскетболістку Брітні Ґрінер до 9 років колонії загального режиму, визнавши її винною у справі про контрабанду наркотиків. Як пише CNN, суддя також оштрафувала Ґрінер на 1 мільйон рублів, або близько 16 400 доларів.

Кримінальну справу проти Ґрінер порушили через те, що в аеропорту Шереметьєво в її ручній поклажі знайшли картриджі для вейпу з гашишною олією загальною вагою 0,702 грами. Баскетболістка прилетіла до Москви із Нью-Йорка.

Дворазову олімпійську чемпіонку, баскетболістку єкатеринбурзької УГМК та збірної США Бріттні Ґрінер затримали 17 лютого. Її відправили до СІЗО. Спортсменка додала, що не мала наміру «порушувати якісь російські закони», що вона «не вступала в змову і не планувала вчиняти цей злочин».

Перед винесенням вироку Ґрінер вибачилася перед судом і попросила про поблажливість.

«Я ніколи не хотіла нікого образити, я ніколи не хотіла наражати на небезпеку російське населення, я ніколи не хотіла порушувати тут ніяких законів. Я припустилася помилки, і я сподіваюся, що у вашому рішенні моє життя не закінчиться тут. Я знаю, що всі продовжують говорити про політичного пішака та політику, але я сподіваюся, що це далеко від цієї зали суду», – сказала Ґрінер.

Вирок ухвалений на тлі напружених відносин США і Росії

Суворий вирок прозвучав на тлі вторгнення Росії в Україну. Державний департамент США стверджує, що Ґрінер затримали неправомірно, і американські чиновники запропонували потенційний обмін ув’язненими з Росією, щоб спробувати безпечно повернути її додому.

Тимчасово повірена у справах посольства США в Росії Елізабет Руд заявила, що вирок є «судовою помилкою», а президент США Джо Байден назвав тривалий вирок «неприйнятним».

«Сьогодні американська громадянка Бріттні Ґрінер отримала тюремний термін, який є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує Бріттні. Це неприйнятно, і я закликаю Росію негайно звільнити її, щоб вона могла бути зі своїми друзями і товаришами по команді», – сказав Байден у заяві.

Державний секретар Ентоні Блінкен розкритикував російську правову систему більш широко, сказавши, що вирок «висвітлює нашу серйозну стурбованість російською правовою системою та використанням російським урядом незаконних затримань для просування власних цілей, використовуючи окремих осіб як політичних пішаків».

Він сказав, що США працюють над поверненням додому Ґрінер та Пола Велана, американського громадянина, який утримується Росією за ймовірне шпигунство з 2018 року. «Це абсолютний пріоритет для мене та Департаменту», – сказав Блінкен.

Аналітик з питань національної безпеки CNN Стів Холл сказав, що суворий вирок не був несподіванкою, і стверджував, що російський судовий розгляд не є законним.

«Це все вистава Росії. Ніколи не було сумнівів щодо того, що буде», – сказав він. «Те, що Володимир Путін намагається зробити, це фактично підвищити договірну ціну пані Ґрінер».

Минулого тижня CNN повідомила, що адміністрація Байдена запропонувала обмін ув’язненими з Росією, пропонуючи звільнити засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута в обмін на Ґрінер та Вілана. Численні джерела, знайомі зі справою, заявили, що російські чиновники заперечили пропозицію США, але офіційні особи США не прийняли запит як законну зустрічну пропозицію.

Реакція Кремля

У вівторок Кремль попередив, що «мегафонна дипломатія» США не допоможе переговорам щодо обміну полоненими за участю Ґрінер. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає, що ці переговори мають бути «дискретними».