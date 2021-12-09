Ексдепутат Держдуми розказав, чим Путін шантажує Байдена

Днями президенти РФ і США поспілкувалися по відеозв'язку

Президент РФ Володимир Путін не буде відкрито нападати на Україну, проте може шантажувати Захід, зокрема США, приєднанням окупованої частини Донбасу до Росії. Про це заявив колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він пояснив, що не бачить реальної небезпеки військового наступу на Україну найближчим часом через неприйнятну ціну для Путіна.

«У нього як у Гітлера було – коли можна наступати, захоплювати, і тобі за це нічого немає, ти не витрачаєш життя своїх солдатів, або витрачаєш, але трошки, то нація тобі аплодує. Коли починаються справжні втрати, тут вже починаються проблеми. В Україні бліцкригом явно не пахне. Якщо вже в 2014 році, коли армія була абсолютно розвалена, не вийшло, мені здається, відтоді якихось ілюзій щодо того, що це може бути успішна військова операція, немає», – заявив Пономарьов.

За його словами, тема анексії ОРДЛО є предметом шантажу США з боку глави Кремля.

«Не дарма він говорить про те, що там 76% паспортів РФ, я це питання поставлю перед Байденом. Він такі натяки робить. Я думаю, що він американців саме цим і шантажує... Я думаю, Путін на цю тему тисне, і він дає можливість американцям здобути якусь перемогу – була загроза, ви запобігли цій загрозі, є певний підйом рейтингу... Питання, що він просить натомість. Очевидно, що щось він хоче отримати із заходу», – зазначив він.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися перемовини між двома президентами.

Під час зустрічі Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО

Також Байден пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну.

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