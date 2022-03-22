Росія шантажує США розривом відносин через зброю для України

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив у "низхідному тренді" відносин міз РФ та США американську сторону, бо та "накачує" Україну зброєю

Посол Сполучених Штатів Америки в Росії отримав офіційну ноту протесту

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що відносини Російської Федерації із США зараз перебувають на межі розриву. Про це пише «РИА Новости».

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив у нинішній міждержавній кризі Сполучені Штати. За його словами, причиною є факт надання США зброї для України, яка уже три тижні воює проти Росії.

«Їм (США – ред.) просто потрібно зупинитися у своїй ескалації як вербальній, так і з точки зору накачування київського режиму озброєнням», – упевнений Рябков.

Тож, зазначив заступник Лаврова журналістам, для нормалізації відносин між Росією та США має зробити відповідні кроки – «позитивно вплинути на Київ» і перестати «продукувати погрози на адресу Росії» – саме американська сторона.

Втім, сам же Рябков і заявив, що не просто сумнівається у реальності таких кроків, а упевнений – цього взагалі не станеться.

При цьому заступник очільника МЗС Росії упевнений, що навіть нинішнє ставлення Сполучених Штатів до Російської Федерації жодним чином не вплине на «рішучість рухатися до досягнення цілей, що стоять перед спеціальною військовою операцією (так Росія називає розв’язану нею в Україні війну – ред.)».

Рябков також пообіцяв, що, попри «низхідний тренд» у відносинах двох країн, Росія все одно зможе адаптуватися до тих санкцій, які були запроваджені західним світом проти неї після початку повномасштабної війни в Україні.

Усі претензії до американської сторони були передані послу США в Росії у вигляді офіційної ноти.

Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. Це вперше глава Білого дому вдався до такої риторики. У той час як інші світові лідери використовували це формулювання стосовно Путіна, до цього часу Білий дім не називав дії Путіна військовим злочином, заявляючи що це юридичний термін, який потребує дослідження.

А 15 березня схожий крок зробив сенат США, одноголосно ухваливши резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.