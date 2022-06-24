Росія шантажує Європу газовою турбіною з «Північного потоку», – дипломатка

Юлія Ковалів просить Канаду не повертати Росії газову турбіну, бо нею «Газпром» шантажує Євросоюз

«Газпром» може постачати газ у Євросоюз у повному обсязі через Україну

Очільниця посольства України в Канаді Юлія Ковалів звернулася до тамтешнього уряду із проханням не повертати до Європи газову турбіну для «Північного потоку». Про це повідомляє видання Bloomberg.

Канада отримала турбіну перед запровадженням санкцій проти Росії за вторгнення на територію України.

Ковалів пояснила, що «Газпром» фактично взяв Європу у заручники, заявляючи, що саме через відсутність цієї турбіни він змушений скоротити постачання газу. Українська дипломатка нагадала, що Росія може постачати газ у повному обсязі через українську газотранспортну систему.

«Замість шантажу і погроз європейським споживачам, Росія має спосіб доставити цей газ на ринок», – запевнила посол України в Канаді.

Нагадаємо, що Канада готується конфіскувати активи підсанкційних росіян.

А Україні ця північноамериканська країна передала $773 млн.

Також Канада надасть Україні замінні стволи для гаубиць М777, які Збройні сили отримали раніше від інших західних партнерів.

14 червня президент Володимир Зеленський обговорив із канадським прем’єром Трюдо посилення військової співпраці.