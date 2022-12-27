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Австрія підтримає вступ України в ЄС лише за однієї умови

glavcom.ua
Австрія підтримає вступ України в ЄС лише за однієї умови
Україна повинна йти шляхом реформ
фото ілюстративне

Кароліне Едтштадлер запевнила, що Європейський Союз продовжить підтримку України на тлі повномасштабної війни з Росією

Міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ. Про це Едтштадлер сказала в інтерв’ю австрійським ЗМІ, пише APA.

«Україна зараз демонструє неймовірні амбіції та волю йти цим шляхом до Європейського Союзу. Я була вражена, коли відвідала Київ з делегацією жінок-міністрів європейських країн наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами – навіть незважаючи на те, що ця країна все ще перебуває у стані війни», – поділилась вона.

Австрійська міністерка також висловила впевненість у тому, що Європейський Союз продовжить підтримку України на тлі повномасштабної війни з Росією.

«Здаватися – це не вихід. Європейський Союз абсолютно єдиний у підтримці та солідарності з Україною», – наголосила вона.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. До того ж компанія, яку очолювала Олеся Ілащук, фігурувала в кримінальній справі.

Після неоднозначного призначення послом України в Болгарії психологині без дипломатичного досвіду Олесі Ілащук, народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

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Теги: Австрія реформа Україна Європейський союз

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