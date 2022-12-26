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Лавров взявся лякати Захід, щоб випросити переговори

glavcom.ua
Лавров взявся лякати Захід, щоб випросити переговори
фото: Alexander Zemlianichenko/AP

Лавров сумує, що Захід розірвав практично всі відносини з Росією

Найближчим часом Захід нібито стикнеться із економічними проблемами. Саме тому йому доведеться домовлятися із путінською Росією. Таку заяву зробив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Я вас запевняю, найближчим часом ми спостерігатимемо скорочення можливостей Заходу, дуже серйозне скорочення можливостей стосовно керування у світовій економіці так, як йому хочеться. І хоче він чи не хоче, доведеться домовлятися», – переконаний дипломат держави-терористки.

Лавров вчергове засумував, що Захід розірвав практично всі відносини з Росією, проте «Москва має з ким співпрацювати в економіці, соціальній сфері, культурі та спорті».

«Ми, як уже не раз говорили, за Заходом бігати не збираємося <...>. І ми орієнтуватимемося на тих, хто нас ніколи не підводив. І з ким ми часом дуже складно досягали компроміс, але коли він досягався – ніхто ніколи нікого не обманював. Із Заходом все рівно навпаки», – додав Лавров, проте не уточнив, з ким саме Росії вдалося досягти компромісу.

Нагадаємо, раніше заступник Лаврова Міхаїл Галузін заявив, що «активізація співпраці Кишинева з країнами НАТО у військовій і військово-технічній сферах є фактором, який більшою мірою підриває безпеку самої Молдови». У відповідь МЗС Молдови заявило, що Молдова – миролюбна та нейтральна держава, але нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі.

До слова, російський пропагандист Володимир Соловйов раптово став набожним християнином, який переживає за духовне життя українців, і заявив, що «Україну поглинув сатанізм, який тепер намагається знищити християнство в Росії».

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Теги: росія пропаганда війна Сергій Лавров тероризм агресія окупація

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