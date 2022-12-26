Лавров сумує, що Захід розірвав практично всі відносини з Росією

Найближчим часом Захід нібито стикнеться із економічними проблемами. Саме тому йому доведеться домовлятися із путінською Росією. Таку заяву зробив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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«Я вас запевняю, найближчим часом ми спостерігатимемо скорочення можливостей Заходу, дуже серйозне скорочення можливостей стосовно керування у світовій економіці так, як йому хочеться. І хоче він чи не хоче, доведеться домовлятися», – переконаний дипломат держави-терористки.

Лавров вчергове засумував, що Захід розірвав практично всі відносини з Росією, проте «Москва має з ким співпрацювати в економіці, соціальній сфері, культурі та спорті».

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«Ми, як уже не раз говорили, за Заходом бігати не збираємося <...>. І ми орієнтуватимемося на тих, хто нас ніколи не підводив. І з ким ми часом дуже складно досягали компроміс, але коли він досягався – ніхто ніколи нікого не обманював. Із Заходом все рівно навпаки», – додав Лавров, проте не уточнив, з ким саме Росії вдалося досягти компромісу.

Нагадаємо, раніше заступник Лаврова Міхаїл Галузін заявив, що «активізація співпраці Кишинева з країнами НАТО у військовій і військово-технічній сферах є фактором, який більшою мірою підриває безпеку самої Молдови». У відповідь МЗС Молдови заявило, що Молдова – миролюбна та нейтральна держава, але нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі.

До слова, російський пропагандист Володимир Соловйов раптово став набожним християнином, який переживає за духовне життя українців, і заявив, що «Україну поглинув сатанізм, який тепер намагається знищити християнство в Росії».