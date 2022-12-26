Скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті

Парламентарі готують закон «Про дипломатичну службу»

Після неоднозначного призначення послом України в Болгарії психологині без дипломатичного досвіду Олесі Ілащук, народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу». Зокрема йдеться про необхідність парламентського контролю за кадровими призначеннями у посольствах і консульствах України. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

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«Скандал з новопризначеною пані послом в Болгарію показує нульову роль Верховної Ради і профільного комітету в кадрових дипломатичних призначеннях. У США, наприклад, майбутній посол обов‘язково проходить співбесіду з комітетом закордонних справ, цей комітет є одним із найвпливовіших в Конгресі і може заблокувати призначення. У Верховній Раді нинішнього скликання родь комітету закордонних справ звелася до голосування за відрядження слуг, бо опозиції і це часто блокують», – зауважує співголова фракції.

Геращенко також наголосила, що чи не вперше в історії української дипломатії представників профільних комітетів закордонних справ і євроінтеграції навіть не запросили на щорічну зустріч послів. «Хоч там була панель, присвячена міжпарламентській дипломатії. Але обговорювали її традиційно без депутатів, тільки з керівництвом Верховної Ради, яке перебрало на себе функціі комітету закордонних справ. Думаю, прийшов час ініціювати зміни в закон «Про дипломатичну службу», – констатувала нардепка.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив нового Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Болгарія, ним стала Олеся Ілащук. Судячи з даних, що їх можна знайти у відкритих джерелах, Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду.