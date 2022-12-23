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Байден назвав єдину умову зустрічі із Путіним: реакція Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден назвав єдину умову зустрічі із Путіним: реакція Кремля
колаж: radiosvoboda.org

Пєсков зазначив, що Москва та Вашингтон не ведуть жодних переговорів

У Кремлі на пропозицію США сісти за стіл переговорів заявили, що наразі відсутні контакти між двома державами на тему зустрічі Путіна та Байдена. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Москва та Вашингтон не ведуть жодних переговорів щодо ситуації в Україні. Пєсков також нагадав про незмінність позиції Росії щодо цього.

«Будь-який конфлікт завершується за столом переговорів. Звичайно ж, мова, перш за все, йде про якнайшвидше завершення спеціальної військової операції шляхом досягнення тих цілей, які ставить перед собою Російська Федерація», – сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден готовий зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

У Білому домі наголосили, що Байден готовий зустрітись з Путіним за умови, якщо російський диктатор буде готовий до переговорів. «Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів», – сказав координатор зі стратегічних комунікацій.

Теги: росія США Вашингтон прессекретар Москва переговори Дмитро Пєсков конфлікт

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