Байден назвав єдину умову зустрічі із Путіним: реакція Кремля

Пєсков зазначив, що Москва та Вашингтон не ведуть жодних переговорів

У Кремлі на пропозицію США сісти за стіл переговорів заявили, що наразі відсутні контакти між двома державами на тему зустрічі Путіна та Байдена. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Він зазначив, що Москва та Вашингтон не ведуть жодних переговорів щодо ситуації в Україні. Пєсков також нагадав про незмінність позиції Росії щодо цього.

«Будь-який конфлікт завершується за столом переговорів. Звичайно ж, мова, перш за все, йде про якнайшвидше завершення спеціальної військової операції шляхом досягнення тих цілей, які ставить перед собою Російська Федерація», – сказав Пєсков.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден готовий зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

У Білому домі наголосили, що Байден готовий зустрітись з Путіним за умови, якщо російський диктатор буде готовий до переговорів. «Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів», – сказав координатор зі стратегічних комунікацій.