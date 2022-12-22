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Байден готовий зустрітись з Путіним, але є одна умова

Альона Боженко
glavcom.ua
Байден готовий зустрітись з Путіним, але є одна умова
Коли Байден зустрінеться із Путіним
фото із відкритих джерел

Білий дім пояснив, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться тоді, коли російський диктатор буде до неї готовий

Президент США Джо Байден готовий зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

У Білому домі наголосили, що Байден готовий зустрітись з Путіним за умови, якщо російський диктатор буде готовий до переговорів. 

«Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів», – сказав координатор зі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що Путін не має наміру зупиняти війну проти України. Американський лідер вважає, що Путін не налаштований на пошук миру, в той час, як Україна та Зеленський «прагнуть миру».

Додамо, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Вашингтона. Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

В рамках робочого візиту український гарант провів зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом.

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