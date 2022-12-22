Сенат США схвалив бюджет із $45 млрд для допомоги Україні та союзникам

Сенат проголосував за бюджет США на 2023 рік

США виділять $300 млн на потреби ядерної енергетики України

Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив проєкт бюджету країни на 2023 рік, $45 млрд доларів передбачено на допомогу Україні та союзникам. Про це повідомляє Голос Америки.

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Загальна сума урядового бюджету Сполучених Штатів Америки становить $1,7 трлн.

Зазначається, що 20 грудня в конгресі США оприлюднили фінальний текст законопроєкту про урядовий бюджет на 2023 рік. У документі серед іншого є «Акт про додаткові асигнування для України». Саме він передбачає майже $45 млрд витрат, що на майже $8 млрд більше, ніж запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.

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За інформацією видання, $9 млрд передбачено надати на ініціативи сприяння безпеці України – навчання, обладнання, озброєння, матеріально-технічне забезпечення, постачання, зарплати, розвідку тощо. Також міністерству оборони США дозволяється приймати внески від країн-партнерів на підтримку України.

Також $11,88 млрд – на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну. $6,98 млрд – на операції Європейського командування – розвідка, обладнання тощо. $300 млн – на потреби ядерної енергетики в Україні для підвищення енергетичної безпеки та незалежності. $126,3 млн – для підготовки та реагування на можливі ядерні загрози. $2,47 млрд – на гуманітарну допомогу, а $13,37 млрд – на економічну допомогу. На безпекову допомогу – $14,5 млрд для повноважень президента та $560 мільйонів для Держдепартаменту США.

Також у документі вказано $6 млн для спеціального інспектора, який має звітувати про використання коштів, вказаних у законопроєкті. Міністерство оборони США має посилити власний моніторинг використання обладнання, що надається Україні.

Іще $13,5 млн – на інспекторів державного департаменту та USAID, які здійснюватимуть власну перевірку допомоги, наданої Україні. А $7,5 млн виділять для управління підзвітності уряду, яке також здійснюватиме перевірку коштів, передбачених для України цим та попередніми документами.

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Тепер законопроєкт про урядовий бюджет США на 2023 рік має затвердити Палата представників, а відтак його передадуть на підпис президенту Байдену.

Нагадаємо, 22 грудня міністри фінансів G7 у спільній заяві повідомили, що G7 виділить нашій державі у 2023 році $32 млрд фінансової допомоги «аби підкреслити непохитну підтримку Україні».