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Сенат США схвалив бюджет із $45 млрд для допомоги Україні та союзникам

Альона Боженко
glavcom.ua
Сенат США схвалив бюджет із $45 млрд для допомоги Україні та союзникам
Сенат проголосував за бюджет США на 2023 рік
фото ілюстративне

США виділять $300 млн на потреби ядерної енергетики України

Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив проєкт бюджету країни на 2023 рік, $45 млрд доларів передбачено на допомогу Україні та союзникам. Про це повідомляє Голос Америки.

Загальна сума урядового бюджету Сполучених Штатів Америки становить $1,7 трлн. 

Зазначається, що 20 грудня в конгресі США оприлюднили фінальний текст законопроєкту про урядовий бюджет на 2023 рік. У документі серед іншого є «Акт про додаткові асигнування для України». Саме він передбачає майже $45 млрд витрат, що на майже $8 млрд більше, ніж запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.

За інформацією видання, $9 млрд передбачено надати на ініціативи сприяння безпеці України – навчання, обладнання, озброєння, матеріально-технічне забезпечення, постачання, зарплати, розвідку тощо. Також міністерству оборони США дозволяється приймати внески від країн-партнерів на підтримку України.

Також $11,88 млрд – на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну. $6,98 млрд – на операції Європейського командування – розвідка, обладнання тощо. $300 млн – на потреби ядерної енергетики в Україні для підвищення енергетичної безпеки та незалежності. $126,3 млн – для підготовки та реагування на можливі ядерні загрози. $2,47 млрд – на гуманітарну допомогу, а $13,37 млрд – на економічну допомогу. На безпекову допомогу – $14,5 млрд для повноважень президента та $560 мільйонів для Держдепартаменту США.

Також у документі вказано $6 млн для спеціального інспектора, який має звітувати про використання коштів, вказаних у законопроєкті. Міністерство оборони США має посилити власний моніторинг використання обладнання, що надається Україні.

Іще $13,5 млн – на інспекторів державного департаменту та USAID, які здійснюватимуть власну перевірку допомоги, наданої Україні. А $7,5 млн виділять для управління підзвітності уряду, яке також здійснюватиме перевірку коштів, передбачених для України цим та попередніми документами.

Тепер законопроєкт про урядовий бюджет США на 2023 рік має затвердити Палата представників, а відтак його передадуть на підпис президенту Байдену. 

Нагадаємо, 22 грудня міністри фінансів G7 у спільній заяві повідомили, що G7 виділить нашій державі у 2023 році $32 млрд фінансової допомоги «аби підкреслити непохитну підтримку Україні».

Теги: бюджет навчання Сенат США озброєння Україна

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