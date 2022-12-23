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Візит Зеленського до США. Польща висміяла реакцію Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Зеленського до США. Польща висміяла реакцію Росії
фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Російська пропаганда почала розкручувати тему нібито «провалу» візиту Зеленського до США

Уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин висміяв реакцію Кремля на візит президента Володимира Зеленського до США. Росія відчула для себе загрозу у зв'язку з візитом та спробувала відповісти на неї пропагандою. Про це Жарин написав у Twitter.

Жарин зазначив, що російська пропаганда почала розкручувати тему нібито «провалу» візиту Зеленського до США ще до того, як візит розпочався.

Він перерахував вкинуті Кремлем в інформаційний простір основні пропагандистські наративи, які здебільшого були засновані на хибних уявленнях, ніби Зеленський не отримав зброї, яку він просив, і що нібито «Зеленський набрид Заходу».

Жарин зазначив, що надто швидка реакція, а також емоційні та вульгарні коментарі пропагандистів говорять про те, що Кремль добре відчуває загрозу, яку становлять для нього переговори Зеленського в США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Як повідомлялося, Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою.

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Теги: росія Польща пропаганда переговори

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