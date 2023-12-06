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Байден назвав можливу відмову від підтримки України «божевіллям»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден назвав можливу відмову від підтримки України «божевіллям»
Джо Байден пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів для України
фото з відкритих джерел

Очільник США наголосив, що відмова від підтримки України суперечить інтересам Штатів

Президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії. Про це повідомляє The New York Times.

«Відмова від підтримки України – це просто абсолютне божевілля», – зазначив президент США.

Байден також наголосив, що відмова від підтримки України суперечить інтересам США, і пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів для України.

Нагадаємо, ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 млрд доларів, що містить понад 61 млрд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону. Питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої. Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

Сьогодні вночі стало відомо, що демократи у Сенаті США представили новий пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Теги: Джозеф Байден Україна США

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