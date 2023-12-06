Головна Світ Політика
search button user button menu button

Демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт з фінансуванням для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт з фінансуванням для України
фото з відкритих джерел

Очікується, що законопроєкт висунуть на перше процедурне голосування у середу

Демократи в Сенаті США представили пакет заходів з національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також заходи, спрямованих на захист південного кордону США. Про це повідомляє The Hill.

У поясненні до законопроєкту зазначається, що понад $15 млрд підуть на підтримку України, зокрема «військову підготовку, обмін розвідданими» й «посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування».

Документ також передбачає $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю. Крім того, $43,6 млрд будуть спрямовані на розширення виробничих потужностей США у галузі зброї та боєприпасів, а також на інвестиції у промислову базу підводних човнів в Америці.

Водночас республіканці вимагають, аби рішення про надання допомоги Україні та Ізраїлю включало зміни, спрямовані на посилення безпеки кордону США з Мексикою.

Очікується, що законопроєкт висунуть на перше процедурне голосування у середу.

Республіканці уточнили, що вони не підтримають його, якщо не будуть враховані їхні вимоги, що стосуються не лише фінансування відповідних заходів, а й змін у політиці стосовно мігрантів.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав до Білого дому листа, в якому зазначив, що не підтримуватиме виділення нової допомоги Україні, поки не буде змінено підхід до заходів безпеки на південному кордоні США. 

Також лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці голосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні.  

Теги: Україна США Ентоні Блінкен фінансування інвестиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг
Глава МЗС Австрії назвав головну загрозу безпеці в Європі
23 листопада, 06:10
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Держдеп США відзначив прогрес ЗСУ, попри складну ситуацію
Вчора, 03:50
Реєстр розташований у Гаазі
ЄС сформував раду Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України
17 листопада, 12:10
Українські захисники постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій на кордоні
Прикордонники показали, який вигляд зараз має кордон із Білоруссю (відео)
20 листопада, 09:12
Ветеринари поки не мають методів визначення та боротьби із новим вірусом
У США сотні домашніх улюбленців захворіли дивним вірусом
23 листопада, 14:08
Спікер палати представників США Майк Джонсон
Спікер палати представників вважає допомогу Україні пріоритетом Конгресу США
28 листопада, 02:51
Поліція повідомила про проведення 78 обшуків
У Португалії викрито банду, яка експлуатувала мігрантів з України
22 листопада, 08:12
Колишнього президента США може бути притягнуто до відповідальності за штурм Капітолія
Суд дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія
1 грудня, 22:58
Спікер палати представників США Майк Джонсон
WSJ: Спікер Палати представників США став одним із найпалкіших прихильників України
3 грудня, 01:47

Політика

Демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт з фінансуванням для України
Демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт з фінансуванням для України
Україна отримає новий пакет допомоги від Британії
Україна отримає новий пакет допомоги від Британії
Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО
Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО
Допомога Україні: Держдеп США зробив заяву
Допомога Україні: Держдеп США зробив заяву
Кулеба заявив, що Україна працює з США для схвалення додаткового фінансування
Кулеба заявив, що Україна працює з США для схвалення додаткового фінансування
Лідер республіканців у Сенаті США виступатиме проти допомоги Україні – ЗМІ
Лідер республіканців у Сенаті США виступатиме проти допомоги Україні – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
55K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
25K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
22K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
14K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном
11K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови

Новини

Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua