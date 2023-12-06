Демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт з фінансуванням для України

Очікується, що законопроєкт висунуть на перше процедурне голосування у середу

Демократи в Сенаті США представили пакет заходів з національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також заходи, спрямованих на захист південного кордону США. Про це повідомляє The Hill.

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У поясненні до законопроєкту зазначається, що понад $15 млрд підуть на підтримку України, зокрема «військову підготовку, обмін розвідданими» й «посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування».

Документ також передбачає $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю. Крім того, $43,6 млрд будуть спрямовані на розширення виробничих потужностей США у галузі зброї та боєприпасів, а також на інвестиції у промислову базу підводних човнів в Америці.

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Водночас республіканці вимагають, аби рішення про надання допомоги Україні та Ізраїлю включало зміни, спрямовані на посилення безпеки кордону США з Мексикою.

Очікується, що законопроєкт висунуть на перше процедурне голосування у середу.

Республіканці уточнили, що вони не підтримають його, якщо не будуть враховані їхні вимоги, що стосуються не лише фінансування відповідних заходів, а й змін у політиці стосовно мігрантів.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав до Білого дому листа, в якому зазначив, що не підтримуватиме виділення нової допомоги Україні, поки не буде змінено підхід до заходів безпеки на південному кордоні США.

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Також лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці голосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні.