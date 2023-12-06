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Байден пояснив, як Трамп вплинув на його рішення повторно балотуватися у президенти

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден пояснив, як Трамп вплинув на його рішення повторно балотуватися у президенти
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден вважає, що колишній президент серйозно загрожує американській демократії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він міг би задовольнитися лише одним терміном, якби його попередник, колишній президент Дональд Трамп, не балотувався знов на посаду. Байден вважає, що колишній президент серйозно загрожує американській демократії. Про це повідомляє Bloomberg.

«Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти заради нашої країни», – сказав Байден.

Джо Байден зіткнувся з постійними сумнівами виборців щодо його рішення балотуватися ще на чотири роки через свій поважний вік. Очільник Білого дому намагався пом'якшити ці занепокоєння заявами, що Трамп зруйнує демократичні інститути США, скасує закони, що дозволяють більшій кількості людей отримати доступ до охорони здоров'я та запровадить додаткові обмеження на аборти.

Водночас, чинний американський президент неодноразово заявляв, що балотуватися в президенти у 2020 році Дональда Трампа спонукала реакція на мітинг в 2017 році білих расистів у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія. Тоді після вбивства одного з протестувальників, Трамп заявив, що по обидва боки демонстрації були «дуже хороші люди».

Як пише The New York Times, за словами Байдена, «Трамп більше не ховає м'яча – каже нам, що збирається робити, не приховуючи своїх намірів».

При цьому Байден нагадав, що Трамп пообіцяв «відплатити» супротивникам, скасувати закон про доступну медицину, підтримати подальші обмеження абортів та погрожує викорінити «паразитів» у Вашингтоні.

«Він навіть не з'явився на моїй інавгурації. Не можу сказати, що я був розчарований, але він навіть не з'явився», – зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства. 

Нагадаємо, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною. 

Теги: мітинг президент рейтинг Дональд Трамп

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