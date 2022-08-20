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Банкова прокоментувала заклик російського дипломата до геноциду українців

Володимир Миленко
glavcom.ua
Банкова прокоментувала заклик російського дипломата до геноциду українців
Скандальна заява російського дипломата Ульянова (на фото) свідчить, що фашистським є не режим Путіна, а російське суспільство, заявив Подоляк
фото з російських ЗМІ

Росія є фашистською державою

Михайло Подоляк прокоментував заяву російського дипломата про геноцид українського населення. Про це радник голови Офісу президента написав у Twitter.

Коментуючи заяву про «остаточне вирішення українського питання», Подоляк нагадав, що у Європі деякі політики заговорили про необхідність запустити «Північний потік-2» чи про те, що «не усі росіяни думають так, як Путін».

Радник Андрія Єрмака запевнив – після подібних російських заяв, якою відзначився дипломат Михайло Ульянов, час усім зрозуміти, що Росія є фашистською вертикаллю із мільйонів людлей.

Нагадаємо, що постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов написав у Twitter, коментуючи чергову допомогу США для України, що до українського населення у рашистських окупантів не може бути жодної пощади.

Пізніше він видалив скандальний твіт і заявив, що його не так зрозуміли та інтерпретували його слова, а він лише висловлювався проти США та президента України Володимира Зеленського.

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Теги: росія геноцид Михайло Подоляк Офіс президента

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