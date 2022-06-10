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    Думки вголос

    Путін визнав, навіщо йому геноцид українців

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Увійти в історію у Путіна не вдасться, а вляпатись &ndash; дуже навіть - Путін визнав, навіщо йому геноцид українців
    Увійти в історію у Путіна не вдасться, а вляпатись – дуже навіть
    фото з відкритих джерел

    Денацифікація чи демілітаризація виявились лише відмовками

    Мовою оригіналу

    Путин признался, что пришел захватить Украину для сохранения и расширения империи.

    Вот честно, прямым текстом так и сказал.

    Мы то это и так знали, но удивительно, что Путин теперь это просто берет и лично признает. Видно, нет причин уже прятаться.

    Путин заявил, что Петр Первый расширял территории Российской империи и он, Вова первый, тоже должен это делать. Что дескать Петр Первый забирал в родную гавань исконно славянские земли и Путин забирает.

    В общем, трудно себе представить, сколько лизавших задницу Путина языков повторили за последние года это сравнение, Путина и Петра Первого. Убедили в итоге этого бункерного деда. На нашу голову. Зализали.

    Очень, очень хочет Путин войти в историю. Попасть на страницы учебника истории.

    И еще до начала войны говорили, что это единственное, что может рационализировать его нападение на Украину.

    Так и случилось.

    Ну что ж, войти в историю у Путина не получится, а вляпаться – очень даже.

    Чуть перепутал Путин столетия. Пару сотен лет ранее может быть такая логика и сработала бы. А сейчас не очень. Хоть и говорит Путин, что за 350 лет ничего не изменилось.

    И был Петр Первый, ставший первым императором и создавший империю, прорубив «окно в Европу» и модернизировавший отсталое азиатское государство дикими азиатскими методами. И будет Вова, первый и последний, эту империю похоронивший, закрывший окно в Европу и поставивший Империю на путь деградации (импорта замещение). Туда ей и дорога. Российская империя – империя прошлого, зомби, атакующие современный мир. Империя, которая борется с настоящим и будущим, прячется в скорлупу прошлого, где все было проще, трава зеленая, деревья большие.

    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: росія окупанти геноцид війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін визнав, навіщо йому геноцид українців