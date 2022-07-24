Кулеба переконує, що світ не повинен мовчати через дії, які чинить Росія в Україні

Очільник українського МЗС наголосив, що російське керівництво, посадовці та публічні особи вже довгий час закладали ідеологічне підґрунтя для геноциду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ визнати дії Росії в Україні геноцидом. Про це він заявив в авторській статті для Der Spiegel, пише пресслужба МЗС України.

Зокрема, Кулеба зазначив, що російське керівництво, посадовці та публічні особи вже довгий час закладали ідеологічне підґрунтя для геноциду. Серед іншого він звернув увагу на минулорічну статтю російського диктатора Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян та українців», де він вкотре заявив, що українці та росіяни – «один народ, єдине ціле», а «сучасна Україна є цілковитим продуктом радянської епохи», а «справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією».

Міністр наголосив, що свої наміри Путін ніколи не приховував: мовляв, існування України як держави – це помилка, яку потрібно виправити, а українці – це, по суті, росіяни, тож вони або погодяться бути з росіянами «одним народом», або підлягають знищенню.

Також, зазначив Кулеба, пряме публічне підбурювання до геноциду так само міститься в низці статей російських державних ЗМІ, дописах високопоставлених російських чиновників у соціальних мережах чи в їхніх висловлюваннях на телебаченні. Так, 26 лютого російське державне інформаційне агентство «РИА Новости» опублікувало статтю про те, що Україна припинить власне існування в результаті «військової спецоперації» Росії, де автор стверджував, що Путін взяв на себе «історичну відповідальність», вирішивши «не залишати остаточне розв’язання українського питання майбутнім поколінням».

«Протягом наступного місяця російські військові підрозділи, що дислокувалися під Києвом, зокрема у Бучі, чинили жахливі звірства. 5 квітня заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі: «…суть українства, живлена антиросійською отрутою та брехнею про свою ідентичність, є великим фейком…». У своїй відверто геноцидній заяві Медведєв стверджував, що української ідентичності не існує і ніколи не існувало», – зауважив Кулеба.

На його думку, усі ці статті, пости в соціальних мережах і заяви, котрі з’явилися в період боїв в Україні, підбурювали російських солдатів до злочинів проти українців на тій лише основі, що ті – українці, належать до української національної групи.

«Проте справа не лише в публічному підбурюванні. У ході вторгнення до України Росія безпосередньо здійснює геноцид українців, а не лише закликає до нього», – наголосив Кулеба.

Він вказує, що про це свідчать масові вбивства на захоплених територіях, зокрема у Бучі та інших містах, де виконавці – російські військові – проводили обшуки у домівках згідно з розстрільними списками ФСБ, аби знайти та стратити найактивніших місцевих українських діячів, активістів, волонтерів, колишніх військових, їхніх родичів і друзів.

Він підсумовує, що дії РФ та всього її апарату посадовців, збройних сил і ЗМІ проти українців є геноцидом, і світ не може мовчати про це. Очільник української дипломатії також зауважив, що держава разом з міжнародними партнерами, юристами та експертами збирає всі необхідні докази для притягнення Росії, російського керівництва та військових до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії.

Нагадаємо, минулого тижня стартувала світова кампанія під назвами #terroRussia та #russiaIsATerrorisState, ціллю якої є визнання Росії державою-терористкою.



