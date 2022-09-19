Байден повідомив про завершення пандемії Covid-19 в США

У серпні у США продовжили до 13 жовтня надзвичайну ситуацію через коронавірус і дозволили нові вакцини

Президент США Джо Байден оголосив про завершення в країні пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Washington Post.

«У нас все ще є проблема з коронавірусом. Ми все ще багато над цим працюємо, але пандемія закінчилася», – заявив Джо Байден.

Попри це, хвороба продовжує завдавати шкоди: згідно з семиденними середніми даними, зібраними The Washington Post, щодня госпіталізують понад 30 тисяч людей і понад 400 помирають.

У серпні у США продовжили до 13 жовтня надзвичайну ситуацію через коронавірус і дозволили нові вакцини, що впливають на штам «Омікрон», який зараз переважає. Федеральні чиновники охорони здоровʼя просять американців оновлювати свої щеплення, загалом у країні повністю вакциновано близько 65% населення. З початку пандемії і станом на 19 вересня у США на коронавірус захворіли понад 95 мільйонів людей, понад один мільйон померли.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я в середу попередив, що пандемія не закінчилася і що залишається важлива робота для боротьби з нею в усьому світі.