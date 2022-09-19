Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Байден повідомив про завершення пандемії Covid-19 в США

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Байден повідомив про завершення пандемії Covid-19 в США
Президент США Джо Байден повідомив про завершення пандемії в країні
фото з відкритих джерел

У серпні у США продовжили до 13 жовтня надзвичайну ситуацію через коронавірус і дозволили нові вакцини

Президент США Джо Байден оголосив про завершення в країні пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Washington Post.

«У нас все ще є проблема з коронавірусом. Ми все ще багато над цим працюємо, але пандемія закінчилася», – заявив Джо Байден.

Попри це, хвороба продовжує завдавати шкоди: згідно з семиденними середніми даними, зібраними The Washington Post, щодня госпіталізують понад 30 тисяч людей і понад 400 помирають.

У серпні у США продовжили до 13 жовтня надзвичайну ситуацію через коронавірус і дозволили нові вакцини, що впливають на штам «Омікрон», який зараз переважає. Федеральні чиновники охорони здоровʼя просять американців оновлювати свої щеплення, загалом у країні повністю вакциновано близько 65% населення. З початку пандемії і станом на 19 вересня у США на коронавірус захворіли понад 95 мільйонів людей, понад один мільйон померли.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я в середу попередив, що пандемія не закінчилася і що залишається важлива робота для боротьби з нею в усьому світі.

Теги: коронавірус населення хвороба щеплення США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третю дозу вакцини від коронавірусу отримали менше половини українців
МОЗ підрахував, скільки українців досі не пройшли курс щеплень від коронавірусу
4 вересня, 18:09
Для МОЗ ключовим є показник госпіталізацій через Covid-19
В Україні почалася нова хвиля коронавірусу – МОЗ
4 вересня, 16:57
На Covid-19 організм реагує інакше, ніж на інші віруси
Ізраїльський професор пояснив, чи потрібно щеплюватися людям, які перехворіли на коронавірус
31 серпня, 22:14

Соціум

Байден повідомив про завершення пандемії Covid-19 в США
Байден повідомив про завершення пандемії Covid-19 в США
Чим Пугачова небезпечна для Путіна? Думка з РФ
Чим Пугачова небезпечна для Путіна? Думка з РФ
Британці та світові лідери попрощалися з королевою Єлизаветою II (відео, фото)
Британці та світові лідери попрощалися з королевою Єлизаветою II (відео, фото)
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
У Курській області РФ пронісся потужний ураган, є загиблі
У Курській області РФ пронісся потужний ураган, є загиблі
Свіже «гарматне м’ясо». Із Тамбова на війну відправлено 400 в’язнів
Свіже «гарматне м’ясо». Із Тамбова на війну відправлено 400 в’язнів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
146K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
35K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі
34K
Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці
32K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
22K
На аеродромі окупованого Мелітополя лунають вибухи (відео)

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту