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Заморожені активи РФ: Мін'юст США звернувся до Конгресу з важливим проханням

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Заморожені активи РФ: Мін'юст США звернувся до Конгресу з важливим проханням
Гроші будуть спрямовані на відшкодування збитку, якого зазнає Україна через війну 
фото з відкритих джерел

Є потреба узаконити передачу Україні заарештованих росактивів

Міністерство юстиції США просить Конгрес узаконити передачу заморожених російських активів Україні. Про це заявив глава міністерської робочої групи із застосування санкцій проти РФ Ендрю Адамс під час слухань у сенатському комітеті з банківських, житлових і міських справ.

За його словами, майно і гроші підуть на відшкодування збитку, якого зазнає Україна через повномасштабну війну на її території.

«Така пропозиція дозволила б міністерствам юстиції, фінансів і Держдепартаменту налагодити спільну роботу за спрямуванням коштів, конфіскованих урядом США, на відшкодування збитків в Україні», – сказав Адамс. Він зазначив, що розблокування процесу вимагає «внесення поправок до численних нормативних актів, що регулюють застосування конфіскованих фондів».

«Як правило, існуючі законодавчі та регулюючі органи вимагають, щоб конфісковані кошти використовувалися для виплати компенсацій жертвам злочинів, що лежать в основі конфіскації, і для правоохоронних цілей», – зазначив Адамс. 

Нагадаємо, це відбувається на тлі сьогоднішніх заяв окупантів про підготовку низки незаконних референдумів про приєднання українських територій до Росії. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США не збираються повертати підсанкційним росіянам конфісковані активи.

Також повідомлялося, що Канада і США передадуть Україні арештовані російські активи.

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Теги: гроші майно Україна США

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