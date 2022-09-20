США помітили, що після поразок в Україні РФ намагається відігратися в Сирії

Присутність російських військ у Сирії стала «агресивнішою»

Після поразок на війні в Україні російське військове керівництво намагається повернути собі ім’я та становище в Сирії. Про те, що присутність Росії в цій близькосхідній країні стала «агресивнішою» після вторгнення в Україну, повідомив CNN представник ВПС США, генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

«Деякі з цих російських генералів відверто зазнали невдачі в Україні і тепер вони в Сирії намагаються знову зробити собі ім’я та відновити сприятливу обстановку. Не думаю, що їм це вдасться, але це те, що вони намагаються зробити», – зауважив генерал-лейтенант.

Збройні сили США бачать «збільшений тиск як у повітрі, так і на землі з боку росіян», додав Гринкевич.

«Відверто кажучи, це трохи тривожно, що у нас є війська на землі, над якими літають озброєні російські літаки... Льотчики та охорона щодня знаходяться в тісному контакті з цими росіянами, перехоплюючи їх, супроводжуючи та гарантуючи, що наші сили на землі залишаються в безпеці в Сирії та Іраку», – сказав представник ВПС США.

Гринкевич вважає, що цією діяльністю керують «деякі особи з російського керівництва, яке зараз перебуває в Сирії».

Нагадаємо, минулого тижня українські воїни звільнили від окупантів 8500 кв. км території. Міноборони України назвало два головні завдання військових на найближчий час.

Іноземні ЗМІ повідомляють, що російська влада може вивести свій військовий контингент із Сирії, щоб перенаправити його на війну з Україною.