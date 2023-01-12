Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім відреагував на кадрові перестановки у військовому командуванні РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Білий дім відреагував на кадрові перестановки у військовому командуванні РФ
Білий дім відреагував на зміни в командуванні РФ
фото ілюстративне

США пообіцяли підтримувати Україну всіма необхідними інструментами

Зміни в командуванні російського збройного угруповання, що продовжує вести широкомасштабну війну проти України, є далеко не першою спробою росіян подолати проблеми, які створили вони самі. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Вони (росіяни – ред.) внесли багато змін (впродовж агресії проти України – ред.) у той час, як вони надалі намагаються подолати власні труднощі в війні», – зауважила представниця Білого дому.

Вона зазначила, що цю війну розпочала Росія, і саме вона може припинити агресію прямо зараз, якщо в Москві захочуть це зробити.

Представниця Білого дому також нагадала, що президент США Джо Байден неодноразово особисто висловлював підтримку й захоплення українським народом, який мужньо відбивається від атак агресора.

До того ж в Адміністрації президента США пообіцяли швидко рухатись та підтримувати Україну всіма необхідними інструментами.

«США продовжуватимуть стояти разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно, і ми були дуже чіткими й послідовними в цьому питанні. Ми швидко рухаємось та підтримуємо Україну інструментами, необхідними для перемоги в цій війні», – підкреслила представниця Білого дому.

Нагадаємо, 11 січня Кремль змінив одного з головних керівників війни – командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні став Валерій Герасимов. А от колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

Британська розвідка вважає, що чергова перестановка у російському об'єднаному угрупуванні військ, що воює проти України, є важливою зміною у підході диктатора РФ Володимира Путіна до управління війною. 

Теги: росіяни президент війна США росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підвищення Герасимова пов'язане з «розширенням масштабу завдань»
Росія змінила командувача військами, які воюють проти України
Вчора, 19:09
Як зміна військового керівництва у РФ вплине на війну: роз’яснення експерта
Як зміна військового керівництва у РФ вплине на війну: роз’яснення експерта
Вчора, 20:48
Розвідка Британії прокоментувала перестановки в армії РФ
Важлива зміна. Розвідка Британії прокоментувала перестановки у керівництві армії РФ
Вчора, 22:43

Політика

Помічники Байдена знайшли другу партію секретних документів
Помічники Байдена знайшли другу партію секретних документів
Білий дім відреагував на кадрові перестановки у військовому командуванні РФ
Білий дім відреагував на кадрові перестановки у військовому командуванні РФ
Словаччина дозволила сімом своїм громадянам воювати у лавах ЗСУ
Словаччина дозволила сімом своїм громадянам воювати у лавах ЗСУ
До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
Чому Путін понизив Суровікіна: список найбільших провалів та скандалів
Чому Путін понизив Суровікіна: список найбільших провалів та скандалів
Як Пригожин та міноборони Росії ділили Соледар та осоромилися на весь світ
Як Пригожин та міноборони Росії ділили Соледар та осоромилися на весь світ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
100K
Хто ловитиме військовозобов’язаних за кордоном? Юристи розтлумачили нові правила
15K
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
13K
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
11K
Улюблений генерал президента. І це не Залужний
11K
У колишньому офісі Байдена виявлено таємні звіти розвідки про Україну – ЗМІ

Новини

Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
10 сiчня, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
10 сiчня, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
10 сiчня, 06:50

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту