Білий дім відреагував на кадрові перестановки у військовому командуванні РФ

США пообіцяли підтримувати Україну всіма необхідними інструментами

Зміни в командуванні російського збройного угруповання, що продовжує вести широкомасштабну війну проти України, є далеко не першою спробою росіян подолати проблеми, які створили вони самі. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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«Вони (росіяни – ред.) внесли багато змін (впродовж агресії проти України – ред.) у той час, як вони надалі намагаються подолати власні труднощі в війні», – зауважила представниця Білого дому.

Вона зазначила, що цю війну розпочала Росія, і саме вона може припинити агресію прямо зараз, якщо в Москві захочуть це зробити.

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Представниця Білого дому також нагадала, що президент США Джо Байден неодноразово особисто висловлював підтримку й захоплення українським народом, який мужньо відбивається від атак агресора.

До того ж в Адміністрації президента США пообіцяли швидко рухатись та підтримувати Україну всіма необхідними інструментами.

«США продовжуватимуть стояти разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно, і ми були дуже чіткими й послідовними в цьому питанні. Ми швидко рухаємось та підтримуємо Україну інструментами, необхідними для перемоги в цій війні», – підкреслила представниця Білого дому.

Нагадаємо, 11 січня Кремль змінив одного з головних керівників війни – командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні став Валерій Герасимов. А от колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

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Британська розвідка вважає, що чергова перестановка у російському об'єднаному угрупуванні військ, що воює проти України, є важливою зміною у підході диктатора РФ Володимира Путіна до управління війною.