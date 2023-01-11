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Як зміна військового керівництва у РФ вплине на війну: роз’яснення експерта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як зміна військового керівництва у РФ вплине на війну: роз’яснення експерта
фото з відкритих джерел

Герасимов, будучи командувачем Об’єднаним угрупованням військ, залишається все одно начальником Генштабу

Сьогодні Кремль змінив одного з головних керівників війни – командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні став Валерій Герасимов. Український військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів в коментарі для ТСН.ua про те,  як це зможе вплинути на ситуацію в Україні.

Зазначається, що Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, тепер призначений його заступником. Останній протримався на посаді лише три місяці.

«Я думаю, що це пов’язано з тим, що Путін готовий до підвищення ставок. Скоріш за все, він буде залучати додаткові резерви для реалізації плану по захопленню Луганської та Донецької областей. Спробує закріпитись на півдні з метою утримання коридору, що з’єднує окупований Донецьк з окупованим Кримом», – повідомляє Селезньов.

Експерт зазначає, що такі кадрові рішення – це фактично посилення керівництва, яке буде далі керувати так званою операцією. Герасимов, будучи командувачем Об’єднаним угрупованням військ, залишається все одно начальником Генштабу.

«Це означає те, що йому підпорядковані усі складові структури збройних сил Російської Федерації. Тепер Герасимов зможе не лише керувати операцією, але й визначати, що треба для ефективного виконання завдань, які йому ставлять Путін та Шойгу. Це підвищення статусу командувача. Можливо, буде проведена додаткова мобілізація. Кажуть про півмільйона осіб. Можливо, це буде активізація бойових дій на різних ділянках фронту. Щодо Суровікіна, то, думаю, він буде працювати в «полі». Його штатна посада, командуючий повітряно-космічними силами, нікуди не поділась», – додав ексречник Генштабу.

Як повідомлялося, колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із трьох заступників Герасимова. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами. Ще двома заступниками будуть головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков та заступник начальника генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

Теги: війна росія окупанти Україна

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